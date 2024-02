Afirman que Príncipe Harry estaría enamorado de Kate Middleton; Meghan Markle lo sabría

Comparta este artículo

Reino Unido.- De nueva cuenta los millones de fans de la Realeza británica quedaron impactados, pues recientemente aseguraron que el Príncipe Harry en realidad estaría enamorado de Kate Middleton, la esposa de su hermano mayor, el Príncipe William, declarando que la propia Meghan Markle sería testigo y sabría que la veía más que como a una cuñada, siendo este el origen de su pelea.

Para nadie es un secreto que entre los duques de Sussex y los actuales Príncipes de Gales no hay una relación en absoluto, pues el propio Harry se encargó de dejar muy en claro que su relación fraternal estaba más que fracturada, afirmando que William llegó a golpearlo y causarle heridas en la espalda, mientras que Markle acusó a Middleton de siempre verla con desaprobación y que nunca la quiso dentro de la familia.

Y ahora, tras cuatro años de esta separación en la que la exactriz de Suits y el exroyal se mudaron a Estados Unidos, la famosa escritora, Ingrid Seward, en su más reciente libro titulado My Mother And I, afirmó que el motivo es el hecho de que el hijo menor de Lady Di sentía un profundo amor por su cuñada, uno más grande al que se le tiene a la pareja de tu hermano, por lo que sentía celos y solo quería separarlos.

Harry y Kate. Internet

Pero, la escritora quiso dejar muy en claro que el hijo del Rey Carlos III no amaba a Middleton como se ama a una pareja, sino que lo hacía como si ella fuera de su propia sangre y no la veía como una cuñada: "Los sentimientos del Príncipe Harry hacía Kate Middleton no eran de naturaleza romántica, sino más bien fraternales. Harry veía a Kate como una hermana, anhelando su compañía y apoyo, especialmente durante sus años en el Palacio de Kesington".

Finalmente, destacó que la exintegrante de los miembros senior de la Corona, veía en Middleton una rivalidad muy fuerte por el amor de su esposo y más sabiendo que tras la muerte de la Reina Isabel II y de Carlos III ella sería la nueva Reina: "Meghan Markle pudo haber sentido celos hacía Kate Middleton en algún momento de su relación con el Príncipe Harry. La idea de una vida en el Castillo de Windsor y el título de princesa habrían alimentado estas envidias".

William, Kate, Meghan y Harry. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui