¿Aún ama a Andrea Legarreta? Así desmintió Erik Rubín tener nuevo romance tras divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días el nombre de Erik Rubín no ha dejado de estar en tendencia en las redes sociales luego de que se difundiera la noticia de que se había dado una nueva oportunidad en el amor luego de su repentina separación de Andrea Legarreta. Como se sabe, los rumores comenzaron luego de que el cantante fuera captado en un restaurante del sur de la Ciudad de México acompañado de una joven desconocida, a quien señalaron como su nueva pareja sentimental.

Luego de que se viralizara una imagen en la que aparentemente Erik estaba tomando de la mano a esta misteriosa mujer, quien saltó en su defensa fue su exesposa, quien señaló que el empresario musical era libre de rehacer su vida pues ya tenían más de 1 año de que habían terminado su relación de pareja. "Cuando eres joven y libre tienes derecho de salir, conocer e incluso de empezar una nueva historia... siempre le deseo lo mejor", relató Andy.

Tras toda la controversia, este martes 13 de febrero el exintegrante de Timbiriche respondió a los señalamientos sobre su vida amorosa a través de una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando. "Primero Apio, luego Mónica Noguera, ¿dónde está Mónica Noguera?, y ahora esta que no le han puesto (nombre)", respondió el intérprete de éxitos como Princesa tibetana a los reporteros de TV Azteca.

Posteriormente, el artista de 51 años hizo referencia a la instantánea que se hizo viral, y recalcó que a pesar de que presuntamente fue captado en una situación romántica, no hay imágenes que realmente lo comprueben: "Pero lo más interesante es que sacan fotos donde estamos sentados y donde supuestamente nos estamos agarrando la mano, en donde yo debería tener mano de ET para poder alcanzarla, y la otra es que llegamos de la mano, y nos fuimos de la mano, ¡pero no hay foto de eso!".

Es totalmente una mentira", recalcó.

La supuesta nueva novia de Erik Rubín

Tras negar esta nueva relación sentimental, Erik defendió a su hija Mía Rubín de las críticas que ha recibido en redes sociales por mantener una relación con un hombre que se dedica a la tauromaquia. "Ella es libre de querer a quien ella piensa que es la persona, y nosotros estamos para apoyarla y que es un niño increíble, lindísimo, que la trata increíble", subrayó el productor y actor del musical Vaselina.

Finalmente, Erik Rubín aplaudió que su primogénita comience a abrirse camino en el mundo de la música como solista. "Apoyando y creyendo mucho en el proyecto, en ella, y ella está muy segura, es alguien que ha trabajado mucho y se empieza a ganar el cariño de la gente", concluyó el cantante originario de Puebla.

Mira a partir del minuto 19:

Fuente: Tribuna