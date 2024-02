Cazzu 'se lanza' contra Belinda; le envía dura indirecta en Instagram

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Cazzu le escribió una indirecta a Belinda? Este 14 de febrero, la intérprete de Mucha Data llamó la atención porque en redes sociales publicó una fotografía acompañada de un texto que podría esconder entre líneas un mensaje para la 'Barbie Mexicana'. Los comentarios en el post insinúan que probablemente la cantante habría llamado 'ridícula' a Beli; esto ocurre semanas después de que la mexicana estrenara su sencillo Cactus, que tendría por dedicatoria el nombre de su expareja, Christian Nodal.

¿Qué fue con exactitud lo que Cazzu escribió? La compositora argentina recordó su tema C14torce que en su momento recibió una acogida muy cálida por parte de sus seguidores, quienes incluso se tatuaron el nombre de la pista. De hecho, la artista recopiló varias imágenes enviadas por sus fans en las que muestran 'C14torce' escrito en sus pieles. Dicha canción se inspira en el desamor y es una declaratoria de guerra contra el Día del Amor y la Amistad.

Bajo el carrete de fotos, la 'Jefa del Trap' dijo que en la actualidad las personas hacen cualquier cosa para recolectar visitas y volverse virales. Bajo este contexto decepcionante, la productora musical mencionó que su ancla era C14torce. El escrito no pasó desapercibido y los internautas armaron conclusiones y aseguraron que esas líneas estaban dirigidas para Belinda.

En un presente donde hay gente hace cualquier ridiculez por ser viral, me gusta acordarme de C14TORCE. Tatuado en sus pieles y en la mía por 100pre y cumpliendo 7 años de su primera edición".

Mientras que algunas personas la apoyaron y tomaron su bando con comentarios del estilo: "Tu música no es marketing barato como de otras", "Sí, hay gente que escribe y canta basura sólo para facturar y seguir viviendo del ex", "Te amo, Cazzu, por fa, no te compres los pleitos de Nodal"; otras cuantas (aunque fueron minoría) defendieron a Belinda: "Eso le pasa por meterse con un wey recién dejado", se puede leer.

Belinda lanzó Cactus hace dos semanas. La letra le habría servido como un pañuelo de lágrimas. En la melodía, la estrella deja ver su sentir y comparte su perspectiva de su antigua relación en la que todo indica que habría vivido momentos dolorosos. Asimismo, demostró que para ella fue difícil superar y olvidar a Nodal.

