"Corriente y mala madre": Hunden a Lety Calderón por aceptar llevar a su hijo al table dance

Ciudad de México.- La querida actriz Lety Calderón de nueva cuenta está enfrentando duras críticas y comentarios negativos luego de confesar que llevará a su hijo Luciano al table dance como regalo de cumpleaños. La estrella de Televisa reveló que está planeando el festejo de su retoño, fruto de su relación con el abogado Juan Collado, y ahora que llegará a los 20 años planea cumplir este sueño tan especial.

Como se sabe, desde que el joven alcanzó la mayoría de edad contó que uno de sus máximos deseos era acudir a un table dance, sin embargo, no había podido cumplir este sueño. No obstante, su famosa madre contó ante las cámaras de Sale el Sol que ahora que Luciano cumplirá 20 años, planea celebrarlo con una visita al mencionado sitio: "Luciano sí quiere, y sí se lo quiero cumplir, lo que pasa es que ahorita la verdad es un tema que yo desconozco, por favor ayúdenme", dijo Lety.

La protagonista de telenovelas como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida y Laberintos de pasión aclaró que Luciano no acudirá solo a este sitio y detalló quiénes lo podrían acompañar: "Sí, ya hablé con Carlo, que tiene 18 años, va a cumplir 19, ya puede entrar, obviamente va a ir súper cuidado, con su otro hermano también y gente de seguridad de nosotros, pero sí quiero que experimente esa…, eso se lo quiero regalar este año".

Calderón también resaltó que ya consultó con su exmarido por el tipo de obsequio que le dará al jovencito y el abogado no está del todo convencido: "Por supuesto que hay muchos temas que Juan y yo hablamos, como el tema del Table Dance, 'oye Juan'. 'Sí, pero espérame, sí, hay que ver, sí, pero tienen que ir cuidado, ¿tú crees que ya?', le digo 'pues sí, hombre, ay no te hagas, tú ibas desde los 12 años'", contó.

Asimismo, Lety recalcó que su hijo ya hasta tiene idea de cómo comportarse en ese tipo de lugares. "Va a cumplir 20 años, me parece que es una buena edad, está bastante maduro y es bastante respetuoso, entonces él admira mucho el cuerpo de la mujer y por qué no ir a un lugar a aplaudirle el show de una mujer, además el ya sabe, me dice ‘mira mamá, yo así’, él sabe que con las manos atrás, porque sabe que no (debe tocar)", declaró.

Tras estas declaraciones, el público del programa matutino se le fue encima a la estrella de Televisa porque consideraron inapropiado que una madre "influya" para que su hijo tenga este tipo de comportamiento, mientras que otros la defendieron por tener esta apertura con sus hijos. Estos son algunos de los comentarios de las redes:

Yo creí que Lety era una dama, qué corriente".

Eso es despertar el morbo en un joven inocente".

Qué mal señora".

Qué triste escuchar a una madre hablando de esto, mal".

