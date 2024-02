Danilo Carrera reacciona a las críticas por la polémica de Ricky Martín: “No me arrepiento”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A comienzos del mes de febrero, en TRIBUNA te informamos que el galán de telenovelas como Vencer la Ausencia, Danilo Carrera, estaba envuelto en la polémica por revelar durante una entrevista que el cantante, Ricky Martín, lo había invitado a conocerlo, cosa que no hizo, puesto aseguró que no juega “para esa liga”, haciendo referencia a que él no es homosexual, al igual que el boricua.

Dichas declaraciones provocaron una polémica entorno al histrión, puesto una gran cantidad de personas, incluyendo al locutor Enrique Santos, consideraron que las palabras de Danilo tenían connotaciones homofobicas, puesto el famoso concluyó que el intérprete de La Mordidita deseaba mantener un amorío con él, cuando la realidad es que no se sabe cuáles serían las intenciones de Martin.

“Nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga. Era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito”, declaró Carrera.

A casi 1 mes del comienzo de esta polémica, Danilo decidió poner punto final a la ola de críticas que ha recibido y aclarar el por qué de sus palabras. Todo ocurrió cuando se presentó al podcast del venezolano, Alejandro Chabán, donde aseguró que todo se había tratado de un malentendido, puesto sus palabras no estaban dirigidas para ofender a la comunidad LGTBIQ+, tal y como se creyó desde un inicio.

Según Carrera, lo que intentaba decir era que no tenía las mismas preferencias de Ricky Martín, aunque sí resaltó que es gran fan del boricua y que continúa escuchando su música pese a toda la controversia que se generó sobre ambos. También destacó que no había dicho nada negativo en contra del famoso y hasta reveló cuál es su tema favorito del puertorriqueño: “Es una manera de hablarlo en términos de fútbol, ‘yo no juego esa liga’. Si hay gente que se sintió afectada de mi parte, lo siento, no fue mi intención, nunca dije algo así (…) ‘Tu recuerdo’ me encanta y la pongo a cada rato.”

Danilo Carrera habla sobre la polémica con Ricky Martín

Por otro lado, Danilo se defendió argumentando que no es homofóbico, así como también destacó que, en su momento, la gente lo ha insultado de distintas maneras a través de redes sociales, y enfatizó que sus palabras no estaban dirigidas para insultar a nadie: “Entiendo que haya esta connotación negativa y que me digan homofóbico, pero también me han dicho gay, también me han dicho que soy pesado (…) Yo soy cero por ciento homofóbico, tengo muchos amigos gay y no me arrepiento de lo que dije, aunque entiendo que debo ser más cuidadoso”, concluyó.

