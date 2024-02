Ella es Sonia Sahar, la influencer con la que Peso Pluma le sería infiel a Nicki Nicole

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas horas de la tan polémica separación del reconocido cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, y la joven cantante rapera de origen argentino, Nicki Nicole, se ha revelado a la mujer con la que supuestamente el mexicano le sería infiel a la joven artista, misma a la que han identificado como Sonia Sahar, la cual es una reconocida influencer de origen colombiano.

La ruptura entre la cantante de rap argentina y el intérprete del tema Lady Gaga y Ella Baila Sola ha sido una de las más escandalosas del mundo de la música. El cantante mexicano fue captado con otra mujer en un casino de Las Vegas después de haber disfrutado del emocionante partido del Super Bowl LVIII, lo que provocó la indignación de la artista argentina, que confirmó la separación a través de sus redes sociales.

¿Quién es la tercera en discordia que desató el fin del romance entre los dos músicos?

Según los informes y varias páginas de fans en redes sociales como X, antes conocida como Twitter, se trata de Sonia Sahar, una influencer colombiana que se define como "investigador privado" en su perfil de Instagram, donde tiene más de 20 mil seguidores, sumando en unas horas 10 mil más apenas se supo la noticia del romance. Sahar fue señalada como la responsable de la infidelidad de Peso Pluma después de que se viralizaran unas imágenes en las que se la ve caminando junto al cantante por él tras el Super Bowl, en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.

La joven llevaba un mono rojo con aberturas y una cartera blanca de la marca Chanel, que coincidían con las que se observan en el video que desató el escándalo. Tras la repercusión que generó el hecho, Sahar publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que escribió: "No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay dos lados de una historia". Sin embargo, poco después eliminó su perfil de la red social, quizás por los cientos de comentarios negativos que recibió de los fans de la intérprete de Entre Nosotros.

Por su parte, Nicki Nicole expresó su dolor y decepción por la traición de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, con quien había oficializado su relación en octubre del 2023: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy", escribió la cantante rosarina en sus redes sociales, donde también borró todas las fotos que tenía con el mexicano.

Cabe mencionar que hasta el momento, el famoso intérprete de temas como Tulum y Bellakeo, no se ha pronunciado al respecto y ha mantenido un bajo perfil en sus redes sociales. El artista había conocido a Nicki Nicole en México, donde ella había viajado para grabar su disco. Ambos habían colaborado en la canción Verte, que se convirtió en un éxito.

Fuente: Tribuna del Yaqui