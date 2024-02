'Exatlón México': ¿Quién ganará Duelo de los Enigmas HOY, miércoles 14 de febrero del 2024?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas horas de que los dos equipos que conforman el Exatlón México, se enfrenten a una competencia de 10 puntos, por el Duelo de los Enigmas, uno de los duelos más esperados y que mantienen a todos al borde del asiento, páginas de spoilers han revelado quién va a ganar el premio misterioso detrás de las cajas la noche del día de hoy, miércoles 14 de febrero del 2024, ¿a caso serán los Rojos o los Azules?

Como sucede cada semana, en TV Azteca transmiten la competencia de los Enigmas, en la cual deben de debatirse por un premio, el cual se descubre después de este emocionante enfrentamiento y una vez que se sepa quienes fueron los primeros que hayan alcanzado los 10 puntos, eligiendo una o varias cajas.

Y ahora, a pocas horas de que se comience una de las tan esperadas competencias, las páginas de spoiler han afirmado que serán el equipo de los Famosos, los rojos, los cuales se van a imponer en contra de los Contendientes, los a azules, ganarán la competencia antes mencionada, y se llevaran el premio que afirman será espectacular, pero que deberán destapar de las cajas una vez se lleven la victoria.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la televisora, que es el Ajusco, por lo que no será hasta dentro de un par de horas que se sepa si de verdad que el equipo de Pato Araujo va superar en puntuaje a sus rivales de nueva cuenta en esta clase de competencia de premios.

Esto pues después de que el pasado lunes 12 de febrero vivieran un día llenó de victorias los celestes, con la eliminación tan dolorosa de Ana Lago, al haberse enfrentado a Macky González, y después cuando también se llevaron el premio más esperado de todos, la Villa 360, mientras que los colorados le dieron un revés el pasado martes 13 de febrero al haber sido ellos los que ganaron el viaje de la Batalla Colosal.

Fuente: Tribuna del Yaqui