Fans de Taylor Swift destrozan a Travis Kelce tras VIDEO con su ex tras ganar un Super Bowl

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta los millones de fans de la reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, acaban de destrozar sin piedad al polémico jugador de futbol americano, Travis Kelce, a través de las redes sociales, después de que se filtrara un video de este al lado de su expareja, Kayla Nicole, mientras que están festejando juntos tras ganar el Super Bowl 2020, haciendo comparaciones.

Sin duda alguna, una de las parejas más famosas y queridas de la actualidad es la que está conformada por el ala cerrada de los Kansas City Chiefs y la intérprete de icónicos temas como Love Story, los cuales desde el pasado mes de septiembre del 2023 no han parado de dar material, pues él asistió a un par de sus conciertos y ella estuvo presente apoyándolo y dándole porras como una fan más en los partidos de la temporada de la NFL.

Por supuesto que este apoyo no pudo faltar en la gran final y la cantante voló desde Tokio, donde tuvo varios conciertos por motivo de la gira de The Eras Tour, para estar en el partido decisivo junto a varias de sus amigas y familiares, tanto suyos como de Kelce. A lo largo de este fue captada en los momentos claves, como las maravillosas jugadas y las fallidas, especialmente al final, cuando los Chiefs obtuvieron el bicampeonato al derrotar a los San Francisco 49ers, captando ese amoroso abrazo y beso, en el que ella lo felicita.

Pero, pese a la gran euforia que para los fans de la creadora de Lover ante este romántico momento tras el partido, en X, antes conocido como Twitter, han filtrado un video de Travis al lado de Kayla, en la que se le puede ver celebrando cuando los Chiefs ganaron el Super Bowl del año 2020, recibiendo con varios brincos al ala cerrada, quien de inmediato le sonríe y la envuelve entre sus brazos e incluso de forma pública le proporciona caricias muy íntimas y ella lo besa.

Aún cuando este video es de hace cuatro años, los fans de la pareja han criticado mucho a Kelce y a Taylor, pues señalan que ninguno de los dos mostró la emoción que él con su expareja, sin embargo, hay quienes los defendieron y expresaron que cada uno tiene su propio pasado y que ese video no representaba nada, además que señalaron que en la fiesta posterior, se puede ver a ambos muy enamorados cantándose mutuamente, primero Love Story y después You Belong To Me.

Fuente: Tribuna del Yaqui