Influencer captada con Peso Pluma se defiende en VIDEO y manda mensaje a Nicki Nicole

Ciudad de México.- Durante las últimas horas los nombres de Nicki Nicole y Peso Pluma han estado colocados en los primeros lugares de las tendencias de las redes sociales luego de que se confirmara su ruptura por una infidelidad del mexicano. Luego de toda la controversia y que se destapara la identidad de Sonia Sahar, la supuesta tercera en discordia, fue ella misma quien salió a dar su versión de lo sucedido.

Como se sabe, la rapera argentina informó la mañana del martes que su relación con 'Doble P' había terminado luego de ver un video donde Hassan Emilio Kabande Laija aparece muy bien acompañado durante su reciente estadía en Las Vegas con una mujer que no era ella. En un comunicado de prensa, Nicki dio a entender que Peso Pluma sí le había sido infiel e incluso hasta reconoció que se había enterado de la situación gracias a las redes sociales.

Aunque el intérprete de éxitos como Ella Baila Sola ha preferido guardar silencio, este miércoles 14 de febrero su supuesta 'amante' decidió enfrentar toda la controversia. La influencer de origen colombiano compartió un video a través de su cuenta de Instagram para calmar los ataques en su contra. "Mi nombre es Sahar, soy un influencer de Los Ángeles, solo quería venir aquí y hablar sobre lo que está pasando", inició su mensaje.

Sahar fue captada con Peso Pluma

Posteriormente, Sahar señaló que ella no estaba enterada de que el artista mexicano tenía un noviazgo con la cantautora argentina: "Sí, sé quién es Peso Pluma, no me mantengo al día con las noticias en español, no conocía su vida personal o su estado de relación actual, no sé quién es ella", agregó la también modelo. Tras esta aclaración, la joven solicitó detener los comentarios de odio en su contra.

Asimismo, Sonia Sahar aseguró que su intención no era separar a Nicki y Peso Pluma: "Acabo de pedir a todo el mundo que detenga el acoso porque no es la persona que soy, no tengo malas intenciones de romper una relación o algo así", subrayó en el clip que acumula casi cinco mil Likes. A pesar de que Nicki y Sonia se han pronunciado ante la controversia, quien sigue sin aparecer en público es el cantante de corridos tumbados, y algo que tampoco ha hecho es borrar las imágenes que tiene con la argentina en sus redes.

Fuente: Tribuna