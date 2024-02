Jennifer Lopez lanza 'This is Me... Now': Una oda al amor y fantasía

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Jennifer Lopez está lista para cautivar a sus seguidores con su último proyecto, This is Me... Now, una narrativa inmersiva que celebra su relación amorosa con Ben Affleck. Esta producción, dirigida por Dave Meyers, llega como una oda al amor y la fantasía, mostrando la confianza sin remordimientos de Lopez y su habilidad para desafiar las expectativas.

El álbum, que será lanzado el viernes 16 de febrero, presenta una alineación estelar, con colaboraciones de Fat Joe, Trevor Noah, Kim Petras y Post Malone, entre otros. Además, el proyecto incluye un próximo documental que se estrenará el 27 de febrero en Prime Video.

This is Me... Now: una historia de amor es una narrativa única que combina elementos autobiográficos con un toque de cuento de hadas y reflexiones astrológicas. La película, que se lanzará en Prime Video junto con el álbum, ofrece una visión sin restricciones de la vida de Lopez y su viaje hacia el amor y la realización personal.

La trama de la película comienza con la historia de Alida y Taroo, amantes indígenas cuyo encuentro casual lleva a una relación encubierta. Inspirada en cuentos populares taínos y la experiencia personal de Lopez, la película explora temas de amor, pérdida y redención.

Lopez, en el papel de Alida, se presenta a sí misma como la protagonista de esta historia de amor. A lo largo de la película, la cantante y actriz ofrece una actuación encantadora y emotiva, navegando por las complejidades del romance y la búsqueda del amor verdadero.

La película también presenta una intrigante línea de tiempo alternativa en la que Lopez explora su conexión con el zodíaco y las influencias astrológicas en su vida amorosa. A través de encuentros con personajes celestiales y reflexiones sobre su propio crecimiento personal, Lopez ofrece una visión única de su viaje hacia el amor y la autenticidad.

This is Me... Now es una experiencia cinematográfica inmersiva que combina la música de Lopez con una narrativa visualmente impactante. Con su poderosa voz y presencia en pantalla, Lopez cautiva al público y ofrece una celebración inspiradora del amor, la fantasía y la realización personal.

La película puede no ser convencionalmente buena, pero es sin duda singular y absolutamente caótica, reflejando la visión sin restricciones de Lopez y su determinación para contar su historia a su manera.

Este viernes 16 de febrero, los fans de Jennifer Lopez están invitados a sumergirse en el mundo de This is Me... Now y experimentar una historia de amor única y emocionante que solo Lopez podría contar.

Fuente: Tribuna