A la luz de las velas, Ángela Aguilar celebra San Valentín con polémico jugador de la NFL

Texas, Estados Unidos.- Hace casi 2 años, Ángela Aguilar vivió uno de los escándalos más grandes de su carrera y no, no se trata lo que dijo con respecto a ser 25 por ciento argentina. Como algunos recordarán, mucho antes de ésta bomba, la cantante de Agonía vio expuesta su vida sentimental cuando se filtraron unas fotografías de ella besándose con el escritor de Ahí donde me ven (uno de los grandes éxitos de la princesa del regional mexicano).

El problema en aquella ocasión radicó en que el Gussi Lau es 15 años mayor que Ángela. A casi 24 meses de este hecho, Ángela vuelve a dar de qué hablar por su actual pareja, quien resultó ser aún más controversial que el autor de canciones del regional. Se trata de Josh Balls, jugador de The Cowboys, de la NFL, quien anteriormente fue acusado de violencia doméstica por una de sus parejas sentimentales.

Ángela Aguilar disfruta San Valentín con Josh Balls

De nueva cuenta, esta situación provocó que la gente se lanzara en contra de la intérprete e incluso existen rumores que indican que el propio Pepe Aguilar estaría en contra de la elección de su hija. Luego de que el rumor trascendiera gracias al programa Chisme No Like, la realidad es que casi no se supo mucho al respecto, pero las cosas cambiaron de manera radical este miércoles, 14 de febrero, ¿quieres conocer la razón? Entonces no dejes de leer.

Resulta ser que la cuenta de Chamonic filtró unas fotografías de Ángela Aguilar junto a Balls disfrutando de una velada romántica a la luz de las velas. En las imágenes se aprecia que la habitación está llena de rosas y algunas velas. Asimismo, se puede ver que ambos están acostados en lo que parece ser un sillón. Cabe señalar que, pese a que la relación de Ángela y Josh ya se encuentra en boca de todos, la realidad es que la joven estrella se ha negado a confirmar algo.

Mientras todo esto ocurre, Ángela Aguilar estrenó su nueva canción, Somos Novios, canción del género bolero que actualmente cuenta con 1 millón de reproducciones en YouTube, lo que demuestra que las jóvenes cantantes se comienzan a enfocar en géneros distintos a los corridos tumbados o al reguetón, otro ejemplo de ello es Diablo de Mía Rubín, cuya canción cuenta con más de 331mil visitas.

