"No me interesa": Viuda de Fernando del Solar manda recadito a Ingrid Coronado desde 'VLA'

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 14 de febrero Anna Ferro reapareció en el programa Venga la Alegría a través de una entrevista en la que recordó a su fallecido esposo Fernando del Solar, además de que respondió nuevamente a la polémica por la herencia del presentador de televisión. Como se sabe, la ahora influencer tiene un pleito legal con Ingrid Coronado por una propiedad del fallecido argentino.

Y es que Anna ha señalado que no está dispuesta a abandonar el departamento en el que vivió junto al amor de su vida, mientras que la presentadora mexicana afirma que ese inmueble pertenece a sus hijos. A casi 2 años del deceso de Fer, su viuda tomó la decisión de por fin desprenderse de la ropa del artista que aún seguía en su closet, pese a que fue un proceso bastante doloroso para ella.

Todavía había olor en sus prendas, y eso sí me hizo sentirme triste, esas camisas, esas playeras de Argentina, del Cruz Azul, que siempre ocupaba y lo feliz que lo ponían, entonces estoy aprendiendo a despegarme", contó Anna ante las cámaras de TV Azteca.

Por otro lado, la maestra de yoga recordó que fue justamente un Día del Amor y la Amistad cuando Fernando le pidió que fuera su esposa. "A mí sí me sorprendió muchísimo que Fer me pidiera la mano ese 14 febrero, y que bueno, cada uno de nuestros hijos hizo como un show, un espectáculo, para hacer la presentación y amenizar para que después él pudiera pedir la mano. Fue un momento hermoso", declaró.

Anna Ferro sigue de luto por la muerte de Fernando

Cambiando de tema, Anna habló de la batalla legal que enfrenta con Coronado: "Va a su ritmo, aunque yo quisiera que en un día, de la noche a la mañana, estuviera todo tranquilo y todo en paz para que todas las partes estuviéramos ya cada quien con su vida, no es así porque si realmente yo mostrara todo lo que es y lo que tengo, pero en evidencia, lo he hecho".

Y añadió que no planea iniciar una guerra de declaraciones con Ingrid, quien sí ha usado a la prensa para hablar del caso: "Porque la verdad es que no me interesa esa lucha de poder, a mí no me interesa pasar sobre alguien más para poder reivindicar mi nombre, ni nada por el estilo. Estarme poniendo al tú por tú y decir 'y tú dijiste, tú hiciste', eso no me da paz a mí, no me da tranquilidad y tampoco me devuelve a mi marido".

Finalmente, la coach de yoga hizo un llamado a los hijos que Fer del Solar procreó con Ingrid Coronado, esperando que algún día se acerquen a ella para aclarar cualquier malentendido. "En el debido momento, cuando a lo mejor ellos sean más grandes, si quisieran, pues aquí estamos, y si no, también está bien, son niños a los que he llegado a amar y querer muchísimo, pero también tienen su forma de pensar y respetar eso", declaró Ferro.

Fuente: Tribuna