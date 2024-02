"No regreses": Andrea Legarreta le lanza 'advertencia' a 'La Escalona' en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora de TV y reconocida actriz de melodramas, Andrea Legarreta, recientemente sorprendió a los millones de espectadores de Televisa, debido a que esta no tuvo reparo alguno al momento de lanzarle una advertencia en pleno programa en vivo de Hoy, a su polémica compañera, la también actriz y conductora, Andrea Escalona, pues le señaló que "no regrese" a esto.

Como se sabe, dentro de la emisión matutina de la empresa San Ángel, hace casi un mes que comenzó el tan esperado y anunciado Reto 21, en el cual cada semana sus participantes, entre los que se encuentra Raúl Araiza y Escalona, son calificados con el semáforo y sus clásicos colores, verde, amarillo y rojo, con los cuales se le informa al participante si está cumpliendo con las expectativas creadas en base de sus mediciones y resultados de sus datos iniciales.

Después de un mes en este reality dirigido por la actual productora de la emisión matutina, Andrea Rodríguez Doria, finalmente este llegó a su final, en el cual todos fueron pesados y se sacaron los resultados para saber si habían cumplido con la meta establecida, en donde Legarreta estuvo presente animando y aplaudiendo los triunfos de sus compañeros, alentándolos a no detenerse y seguir por ese camino.

Ante este hecho, cuando tocó el turno de la famosa actriz de Cielo Rojo, la felicitaron debido a que cumplió con lo establecido con su reto, disminuyendo la cintura y bajando los kilos que se le pusieron como su meta, motivo por el cual la actriz de Vaselina decidió advertirle a su compañera que no debe de regresar a consumir cerveza, pidiendo que "no regreses a la cerveza Escalona, no regreses", pues la joven señaló que ese era su mayor debilidad.

Por su parte, la hija de la fallecida productora, Magda Rodríguez, agradeció a la producción y a todos su apoyo, destacando que estaba muy feliz con los resultados y ante la advertencia de Escalona, en un intento de apoyarla para que se siga manteniendo en ese peso y figura ideal, solamente asintió que iba a seguir sus recomendaciones, pasando hacía el back stage con el resto de los que ya se habían pesado.

Fuente: Tribuna del Yaqui