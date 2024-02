Párpados caídos: 3 consejos profesionales para abrir los ojos con maquillaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Señal del paso de los años, condición genética, estrés, falta de sueño... Todas estas son las cusas de los párpados caídos. Es extremadamente común y, sobre todo, súper natural, tener los párpados caídos. Si bien es posible reducirlos mediante el uso de cuidados del contorno de ojos, combinados con buenos gestos, es casi imposible eliminarlos. Si bien algunas personas recurren a procedimientos de medicina estética, hay que admitir que esta solución puede resultar costosa e invasiva.

En este caso, otras personas confían en los efectos del maquillaje. De hecho, con los productos adecuados, las herramientas adecuadas, las acciones perfectas y un poco de formación, ¡todo es posible! Ya no es un secreto, el maquillaje no se trata sólo de añadir un poco de color a tu rostro, ahora es tan efectivo como una varita mágica; sirve para afinar tu nariz, resaltar tus pómulos, para ampliar la mirada y mucho más. No se pueden negar sus poderes y los párpados caídos no son una excepción. Para camuflar con éxito tus párpados caídos con maquillaje e iluminar tus ojos, esto es lo que debes hacer.

Tener los párpados caídos puede dificultar rápidamente la aplicación del maquillaje. Afortunadamente, hoy en día es sumamente fácil encontrar todo tipo de consejos por parte de profesionales del maquillaje para dar un efecto lifting a los párpados caídos, sin pasar por quirófano.

Evita maquillarte viendo hacia abajo si tienes párpados caídos

Mira al frente

Es importante maquillarse mirando al frente, especialmente cuando se quiere crear un look tipo ojos ahumados. Fija un punto recto delante de ti y, con un lápiz, traza un punto de luz donde se abre el párpado móvil. Por tanto, la sombra de ojos debe aplicarse por encima de este punto.

Levanta los párpados caídos con maquillaje

Para levantar los párpados caídos utiliza un corrector, que colocarás con cuidado. Se recomienda aplicar el corrector desde la parte inferior de la esquina exterior de los ojos, subiendo hacia las sienes, debajo de la punta de la ceja.

El error que no se debe cometer con los párpados caídos

No cometas un error muy común a la hora de maquillarse cuando se tienen los párpados caídos: sonreír al aplicar el colorete. Cuando dejas de sonreír, todos los rasgos faciales acaban cayendo. Para evitar esto, aplicamos el rubor directamente en el punto que sobresale del pómulo y difuminamos el color hacia arriba, más cerca de los ojos, para proporcionar un efecto lifting y hacer que los ojos destaquen.

Fuente: Tribuna