¿Podemos retrasar la aparición de las canas? Un dermatólogo responde

Ciudad de México.- Con la edad aparecen las canas. Debido a la falta de pigmentación de melanina, ¡pierden gradualmente su color! Es un fenómeno completamente natural que puede ocurrir tempranamente y que muchas veces tiene origen genético. Mientras que algunas personas quieren abrazar plenamente este nuevo cabello, otras prefieren camuflarlo o retrasar su aparición. Sepa que no existe una decisión correcta o incorrecta, su elección es suya.

¿Cómo retrasar la aparición de canas según un dermatólogo?

En su cuenta de TikTok, un dermatólogo da consejos sobre cómo retrasar la aparición de canas. Los estudios han demostrado que el estrés oxidativo está relacionado con las canas. El estrés oxidativo se refiere al desequilibrio entre los antioxidantes y los radicales libres, moléculas que alteran el buen funcionamiento de las células y que son notablemente responsables del envejecimiento prematuro de la piel. Una sobreproducción de radicales libres es, por ejemplo, consecuencia del consumo de tabaco, una dieta desequilibrada, la exposición al sol o la contaminación.

Los antioxidantes ayudan a luchar contra este estrés oxidativo y actúan como un escudo para proteger las células. El médico aconseja complementar con antioxidantes tomando complementos alimenticios como la vitamina C o la cúrcuma. Varios estudios han seguido a personas con canas, dándoles antioxidantes y han podido notar una reducción de estas canas.

Si solo tienes una o dos canas aquí y allá y has adquirido el hábito de arrancarlas, debes saber que esto no hará que crezcan en mayor número como sugiere el mito. En cambio, cuando quitas un pelo y quitas tanto el mechón como la varilla del tubito que hace el pelo, te saldrá un pelo nuevo que sustituirá al que acabas de quitar. Y también quedará gris. Puedes arrancarte una cana de vez en cuando si alguna te molesta, esto no afectará la cantidad de canas que tengas, pero ten cuidado, esto puede generar irritación, infecciones o cicatrices. Es mejor evitar hacerlo o eliminarlos muy de vez en cuando.

Fuente: Tribuna