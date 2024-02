Preocupa salud mental de hermano de Gael García: Deja mensajes alarmantes en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La familia del reconocido actor Gael García Bernal está enfrentando momentos difíciles debido a la preocupante situación de su hermano, José Emilio García, quien ha compartido mensajes alarmantes en sus redes sociales, expresando pensamientos suicidas y acusando que la fama de su padre y su hermano han tenido un impacto negativo en su vida.

José Emilio García, de 23 años, ha enfrentado episodios de depresión y problemas con las drogas desde la muerte de su padre, José Ángel García, en enero de 2022. En medio de esta tragedia familiar, García escapó de un centro de rehabilitación en medio de denuncias de maltratos y abusos. Posteriormente, en julio de 2023, se informó que había desaparecido después de ser expulsado de su casa por su madre, siendo visto vagando por las calles y arrestado por comportamiento sospechoso.

Gael García y hermano

Ahora, la preocupación se ha intensificado debido a una serie de publicaciones en las redes sociales de José Emilio García, en las que amenaza con suicidarse y culpa a la fama de su padre y su hermano por sus problemas personales.

En una de sus historias de Instagram, García escribió: "Mi mamá se enoja conmigo porque no le cuento muchas cosas de mí, pero (...) ¿cómo decirle a la mujer que te dio la vida que te quieres morir?". En otras publicaciones, compartió imágenes preocupantes y escribió: "No te acostumbres a mí, tarde o temprano me voy a suicidar" y "Este es el último post que van a ver de mí en la vida, que les vaya bien".

García explicó que ha vivido bajo la sombra de la fama de su padre y su hermano, sintiéndose rechazado por amigos y parejas durante nueve años. A pesar de sus intentos por cumplir su sueño de ser músico y productor, sus problemas actuales le han impedido encontrar motivación y apoyo.

Hasta el momento, Gael García Bernal no ha comentado públicamente sobre la situación de su hermano. Sin embargo, Bella de la Vega, esposa de José Ángel García, mencionó que su esposo solía expresar la esperanza de que la depresión de su hijo se superara.

Esta situación resalta la importancia de abordar la salud mental y el aumento alarmante de suicidios en México, especialmente entre los jóvenes. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos problemas, destacando la necesidad de recursos y apoyo para quienes padecen depresión o pensamientos suicidas.

La línea telefónica Línea de la Vida 800 911 2000 está disponible para brindar apoyo emocional y ayuda a quienes lo necesiten, con el objetivo de prevenir tragedias relacionadas con la salud mental.

Fuente: Tribuna