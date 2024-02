Sale amigo de Peso Pluma a defenderlo; asegura que no engañó a Nicki Nicole

Ciudad de México.- Después de que el video de Peso Pluma junto a una modelo paseando por Las Vegas se volviera viral, uno de los amigos del cantante de corridos lo defendió, mientras pidió que se detuvieran las críticas en su contra, argumentando que no hubo ninguna infidelidad.

Mediante su cuenta de Instagram, Trillalex, miembro del grupo musical Prajin Music, salió en defensa de La Doble P, exhortando a los usuarios de internet a no responsabilizarlo por lo sucedido entre Hassan Emilio y Nicki Nicole. A pesar de ser quien filtró el video del cantante tomado de la mano con la modelo, afirmó que su intención no era provocar la actual controversia que rodea a la expareja.

Aquí nadie engañó a nadie. Todos pueden opinar lo que quieran. No he dicho nada sobre el tema porque empezarán a criticarme que yo tuve la culpa. Que yo hice esto y así no fueron las cosas".