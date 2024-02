Supuesta amante de Peso Pluma responde a Nicki Nicole tras la polémica generada en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo se ha visto sacudido por una reciente polémica entre el cantante regional mexicano Peso Pluma y la reconocida artista argentina Nicki Nicole. Lo que alguna vez fue una pareja querida y admirada en el ámbito musical, ahora enfrenta turbulencias tras la difusión de imágenes que muestran a Peso Pluma en compañía de Sonia Sahar, una influencer, generando especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

La aparición de Peso Pluma junto a Sonia Sahar en diversas plataformas de redes sociales desató una serie de reacciones, especialmente después de que Nicki Nicole expresara su descontento a través de un enigmático mensaje en sus propias redes sociales. En dicho mensaje, la cantante sudamericana insinuó su posible decisión de alejarse de situaciones donde no se sienta respetada, sugiriendo así un quiebre en su relación con Peso Pluma.

Ante esta situación, Sonia Sahar, identificada como la tercera en discordia en este escándalo, no ha permanecido en silencio. A través de sus perfiles en redes sociales, Sahar compartió un mensaje en el que hace referencia a la importancia de considerar diferentes perspectivas antes de creer todo lo que se difunde en los medios. Su publicación, interpretada como una respuesta directa a Nicki Nicole, busca ofrecer una visión más completa de la situación, insinuando que hay más de una versión de los hechos.

El mensaje de Sahar, traducido como "No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia", sugiere que existen aspectos de esta controversia que podrían no estar siendo completamente comprendidos o representados. Aunque esta respuesta no ha sido directamente abordada por Nicki Nicole hasta el momento, la polémica continúa generando interés y especulaciones entre los seguidores de ambos artistas.

La presencia de Sahar en este conflicto agrega un nuevo elemento a la trama, revelando la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y cómo estas pueden ser influenciadas por el poder de las redes sociales y la exposición mediática. Mientras tanto, los fans de Peso Pluma y Nicki Nicole permanecen atentos a cualquier desarrollo futuro en esta historia que ha captado la atención del público.

