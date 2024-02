"Tan terrible". Martha Figueroa hunde a exactriz de Televisa y expone un 'oscuro' secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Martha Figueroa, de nueva cuenta dio de que hablar, debido a que esta acaba de hundir a la exactriz de Televisa y querida cantante, Belinda, de la cual además de criticar también expuso un 'oscuro' secreto de su antigua relación sentimental, a lo que el reconocido presentador y periodista de espectáculos, Pepillo Origel, señaló que era "terrible".

Fue durante el programa del pasado lunes 12 de febrero cuando Figueroa en su programa, Con Permiso, habló con respecto a la nueva canción en su versión 'Belika', la cual es un muy claro ataque en contra su exprometido, el famoso cantante del regional mexicano, Christian Nodal, soltando todo 'el veneno' que tenía dentro con respecto a lo que pensaba de este tema que tanto revuelo a causado en las redes sociales.

Primeramente, la presentadora del programa Hoy declaró que siente que la famosa actriz de Bienvenidos al Edén ha manejado todo para dar una publicidad a que es mala, que ahora no tiene sentimientos, pero la realidad es que sentía que todo era eso pura publicidad, además de que ninguneó el nuevo tema, señalando que no entendía porque todas estaban tan locas con este, si no era como que ella hubiera escrito la quinta sinfonía.

Pero, además de destrozarla con la critica hacía su canción, Cactus, la expresentadora de Ventaneando acaba de señalar que Nodal habría decidido terminar con la cantante por el hecho de que "le prestó su cuerpo, pero no para lo que quería", dado a que Martha y Pepillo afirman que este quería que la cantante se embarazara de manera inmediata en su relación, incluso pasaron un video en el que este dice que debería "preñarla", pues el público lo pedía, pero ella afirmaba que después de que se casaran, que quería todo bien.

Ante este hecho, cuando dejaron en claro que tal vez se quedó con Cazzu porque ella "sí le dio lo que quería", Origel destacó que es tan "terrible" que ahora solamente se entregan así en el "pecado mortal" sin tener un verdadero compromiso, o como Dios manda, concluyendo con le hecho de que es muy evidente que en esta ocasión Belinda se encuentra dispuesta a seguir lanzándose en contra de Nodal.

Fuente: Tribuna del Yaqui