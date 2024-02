Tras 16 años, mayonesa perdona a Pedrito Sola y repite viral comercial en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Pedro Sola se convirtió en todo un fenómeno de Internet tras cometer un error durante un comercial en vivo en el programa Ventaneando hace ya 16 años. Las escenas en las que Pedrito confunde a la mayonesa Hellmann's con McCormick, aún permanecen en la memoria colectiva de los mexicanos, algo que en su momento al famoso personaje le salió caro y tuvo que pagar una considerable suma de dinero.

En este sentido, el conductor del programa de TV Azteca reveló hace unos días que finalmente la marca "lo perdonó" y, por lo tanto, sería este 14 de febrero de 2024 cuando le darían otra oportunidad. "¿Qué creen, amigos? Hellmann's me dio otra oportunidad y estoy feliz de la vida. "Todo esto no se lo pueden perder", expresó el presentador de televisión, aclarando que sería durante Ventaneando donde llevaría a cabo su hazaña.

En el nuevo anuncio se puede notar cómo Pedro Sola inicia hablando sobre un plato que planea acompañar con mayonesa, para luego revelar la marca después de unos momentos de suspenso, exclamando finalmente "¡Hellmann's!". Enseguida, hace su entrada una botarga de mayonesa que le entrega a Pedrito un ramo de flores, acompañados por mariachis.

El nuevo anuncio ha provocado la reacción de los internautas en redes sociales, ya que, además de que Sola por fin pudo hacer bien su mención, en el comercial aparece Sergio Sepúlveda informando "De última hora" que Hellmann’s por fin perdonó a Pedrito.

Cabe mencionar que, en una antigua entrevista con Aurora Valle, Sola habló sobre el bochornoso momento que protagonizó frente a las cámaras y reveló que después de equivocarse temía que lo despidieran del vespertino liderado por Pati Chapoy.

Tuve que pagar 75 mil pesos que me descontaron de 5 a la quincena, ¿Cómo ves? Yo pensé que me iban a correr, no me corrieron afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos, pero pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro. El director de aquella época dijo que realmente me iban a castigar con el cobro, para que fuera un escarmiento para los conductores que estén al pendiente", comentó en aquel entonces.