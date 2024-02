Victoria Ruffo impacta a Televisa al confesar si tendrá reconciliación con Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Victoria Ruffo nuevamente hizo controversiales declaraciones sobre su exesposo Eugenio Derbez, con quien tiene años de pleito y rivalidad debido a la forma en la que se dio su separación. Como se recordará, la 'Queen de las telenovelas' destapó que el comediante y productor la engañó realizando una boda falsa para ilusionarla, con lo cual se sintió humillada a nivel público.

Desde entonces, la intérprete mexicana no puede ver ni en pintura al padre de su hijo José Eduardo. Sin embargo, los fans piensan que esta podría cambiar ahora que están por convertirse en abuelos de una niña, fruto de la relación que tiene José Eduardo con Paola Dalay. Recientemente, Victoria se encontró con diversos reporteros y fue cuestionada sobre si la pequeña que viene en camino la va a unir con el comediante, lo que inmediatamente replicó:

Y a mí con Eugenio ¿por qué?".

Ante la explicación de que ahora que serán los abuelos de una niña y esto los podría llevar a reunirse en los futuros eventos de la pequeña, Ruffo aclaró que ella no tiene intenciones de hacer las pases: "Ah, pues él por su lado y yo por el mío, eso siempre". Sin embargo, la intérprete de 61 años aclaró que, aunque no desea convivir de cerca del ahora marido de Alessandra Rosaldo, no tiene ningún rencor hacia él.

Ay, sí, digo, esta cosa que tenemos siempre con él es mucha broma también, o sea, evidentemente ni lo odio ni me odia ¿no?, pero traemos ahí ese juego, quizá", manifestó.

Las declaraciones de 'La Ruffo' sorprendieron a la audiencia ya que es la primera vez que admite que su rencor hacia Eugenio no es tan real como muchos pensaban. Cambiando de tema, la estrella de telenovelas como Corona de lágrimas y La Madrastra confesó cómo se encuentra con la noticia de su próximo debut como abuela: "Estoy muy contenta, me da mucha ilusión, y aparte me da mucha alegría ver a José Eduardo contento, ilusionado, nervioso, pero están muy contentos, sobre todo".

Además, siempre me dijo que él a los 30 él ya quería tener hijos".

Finalmente, Victoria Ruffo comentó que por el momento no le ha brindado ningún consejo a José Eduardo sobre cómo ser un buen padre. "Híjole, no, eso no dicen que no hay librito donde se aprende a ser un buen padre, hay que estar con ellos, hay que enseñarles los valores, hay que estar con ellos... en todo", declaró la esposa de Omar Fayad en una entrevista retomada por Agencia México.

Fuente: Tribuna