Adiós, Belinda: Christian Nodal apaga a las críticas por ‘Cactus’ con FOTOS de su bebé

Buenos Aires, Argentina.- A finales del mes de enero, Belinda logró sacudir al público tras estrenar Cactus, tema en el que supuestamente haría una tiradera en contra de su exnovio, Christian Nodal, en la que hablaba sobre la verdad detrás de lo que todos creían, era la relación perfecta. Si bien, el intéprrete del regional mexicano procuro mantenerse al margen de todo esto, la realidad es que Cazzu no lo logró y publicó una fotografía que, se cree, era una crítica hacia la intérprete de Boba niña nice.

Hace varios días te platicamos en TRIBUNA que los fans de la actriz de Bienvenidos al Edén se lanzaron en contra de Cazzu por compartir una historia del meme de ‘Rose’ en el Titacnic, justo en la escena en la que hace mención de que “han pasado 84 años”. Si bien, la rapera argentina no aclaró a qué se refería, mucha gente lo interpretó como una burla a Belinda por haber demorado tanto en hablar sobre su ruptura con Nodal.

Cazzu presume a Inti

Créditos: Instagram @nodal

El público no tardó en lanzarse en contra de la artista sudamericana, dichas críticas se sumaron a las que ya de por sí tenían por no mostrar el rostro de Inti, puesto había gente que consideraba una tontería que publicaran fotografías de la bebé, aunque prefirieran tapar la cara de la pequeña. No fue sino hasta el pasado 14 de febrero que Christian Nodal y Cazzu decidieron poner fin a esto último y compartieron una serie de fotos con la infante.

Como algunos recordarán, la menor llegó al mundo el día 14 de septiembre, por lo que este mes de febrero, estaría cumpliendo cinco meses. Debido a ello, los famosos decidieron mostrar la cara de la pequeña en una tierna postal, en la que se les ve besando su rostro, mientras que la infante tiene un chupón. Asimismo, Christian Nodal, fiel a su fanatismo a One Piece, le compró un par de pasteles a la niña con temática del anime de Eichirou Oda; uno en forma del barco de ‘Luffy’ y el otro con la forma de la ‘fruta del diablo’.

Christian Nodal y Cazzu muestran fotografía de Inti

Créditos: Instagram @nodal

Pero ésta no fue la única fotografía que la feliz familia mostró, ya que, hay otras en las que se puede ver a Cazzu amamantando a la pequeña y otra más en la que ambas posan junto a un espectacular atardecer, mientras observan una alberca. En tanto, los fanáticos de Christian Nodal y Cazzu se mostraron abiertamente enternecidos con las imágenes, mientras dejaban comentarios como: “Qué hermosa familia”, “Qué linda Inti”, “Se parece mucho a Nodal”, “Qué ternura”, entre otras cosas.

Fuentes: Tribuna