Angelique Boyer estremece a sus fans al exhibir íntimo video con Sebastián Rulli

Ciudad de México.- Hace algunos días, Angelique Boyer y Sebastián Rulli estuvieron en el ojo de la polémica, cuando se inició el rumor de que ambos habían terminado su relación. Como algunos recordarán, en TRIBUNA te comentamos que diversas personas lanzaron miles de memes y estados en X en los que aseguraban que, si la pareja de famosos optaba por ir por caminos separados, sentirían que ella amor ha dejado de existir.

Y es que, desde que ambos iniciaron su relación, se han posicionado como una de las parejas más queridas del medio del espectáculo, esto debido a la gran química que ambos han mostrado tanto dentro como fuera de pantalla, al grado en el que diversos fanáticos han dedicado crear comunidades completas dedicadas a nombre de ambos, sitios en los que comparten imágenes o videos de las telenovelas que han protagonizado.

Si bien, tanto Angelique como Sebastián lograron aclarar todo y revelaron que continúan juntos, la actriz de origen francés decidió ir un paso más allá y mostrar un video de un momento íntimo junto a Rulli, en el que se les dejaba ver a ambos bailando tango en el interior de su habitación. Las conmovedoras imágenes demostraban que el actor, le estaba enseñando a bailar a la actriz de Teresa.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli bailan tango

Créditos: Instagram @angeliqueboyer

Por su parte, Angelique se mostró muy emocionada porque su novio, desde hace 10 años, le estaba enseñando a bailar de manera paciente y paso por paso. Debido a ello, la exintegrante de Rabanitos Verdes le dedicó un conmovedor mensaje en el que dejó en claro lo enamorada que se encontraba del actor de Rubí, al tiempo en el que le agradecía por haber dedicado tiempo a enseñarle algo nuevo.

“La imagen no necesita descripción, la canción lo dice todo. Qué viva un amor bonita. Gracias por bailar conmigo y enseñarme tus pasos”, declaró Boyer.

Como suele ocurrir en cada publicación de Angelique, Sebastián Rulli no se tardó en responder y habló como nunca sobre el gran amor siente hacia la protagonista de Lo que la vida me robó, asimismo, aclaró para sus fans que no es maestro de tango e indicó que solo estaba aplicando algunos pasos que su madre le llegó enseñar hace varios años, lo que explica porque de repente parecía que ambos estaban a punto de pisarse.

“No tengo palabras para expresar lo que me provocas. Es amor del bueno y agradecimiento absoluto. No soy maestro de nada, pero tomé algunas clases de Tango junto a mi madre y todavía me acuerdo de los 5 pasos principales (…) Gracias a ti por darme la oportunidad de compartirte un poquito de mi pasado y seguir construyendo juntos un futuro a nuestro antojo. Quiero bailar contigo toda la vida”, declaró Sebastián Rullli.

Créditos: Instagram @angeliqueboyer

