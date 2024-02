Ariana Grande anuncia una nueva colaboración con Mariah Carey: "Sueño hecho realidad"

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La industria musical está a punto de presenciar un evento épico: la colaboración entre dos titanes del pop, Ariana Grande y Mariah Carey. El próximo remix de Yes, and?, el atrevido sencillo de Grande, contará con la presencia de la legendaria Mariah Carey, quien ha sido una inspiración para la joven estrella a lo largo de su carrera.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales, donde Ariana Grande expresó su emoción por este sueño hecho realidad. En una publicación en Instagram, Grande compartió su gratitud hacia Carey y describió la experiencia como un momento mágico. Los fanáticos, por su parte, no pueden contener su entusiasmo ante esta colaboración tan esperada.

Crédito: Internet

Esta no será la primera vez que Ariana Grande y Mariah Carey unan sus talentos. Anteriormente, colaboraron en el video musical de All I Want for Christmas, una interpretación que dejó a los fanáticos encantados. Además, en diciembre pasado, junto a Jennifer Hudson, realizaron un remix de la canción navideña de Carey Oh Santa, demostrando la química única que comparten en el escenario.

El remix de Yes, and? es parte del próximo álbum de Grande, titulado Eternal Sunshine, el cual promete ser un éxito rotundo. La canción, una respuesta audaz a la constante intrusión en la vida personal de la artista, refleja su deseo de independencia y libertad ante la mirada pública. Con letras que desafían las expectativas y una melodía contagiosa, esta colaboración promete ser todo un éxito.

Crédito: Internet

Los seguidores de ambas artistas están ansiosos por escuchar el resultado final de esta colaboración tan esperada. El remix de Yes, and? con la participación de Mariah Carey estará disponible este viernes, marcando un hito en la historia de la música pop y dejando una huella imborrable en la industria.

Fuente: Tribuna