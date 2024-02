Con conmovedor mensaje, Shakira anuncia su nuevo disco: ‘Las mujeres ya no lloran’

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Hace casi 2 años, los medios especializados de la prensa estaban hablando acerca de la infidelidad que Gerard Piqué le hizo a Shakira, al mantener una relación furtiva con la modelo, de entonces 22 años, Clara Chía. Esto provocó que la famosa colombiana enfocara todo su sufrimiento en escribir diversas canciones que lograron convertirse en grandes hits y hasta en himnos para todas las personas con el corazón roto.

Entre las canciones que más destacaron fueron Te felicito, Monotonía, Music Sessions #53, TQG, Copa Vacía, en ellas, la famosa vació todo el dolor que le ocasionó enterarse de la traición del padre de sus hijos, Milan y Sasha; sin embargo, con el avanzar del tiempo, Shakira comenzó a despegarse de los temas de despecho y resurgió con grandes canciones como es el caso de Girl Like Me, con Black Eyed Pease o Don’t Wait Up, entre otras.

Ahora, que el tiempo ha avanzado, Shakira está lista para celebrar todo este tipo de trabajo con el lanzamiento de su nuevo disco de estudio: Las mujeres ya no lloran, título que evidentemente fue tomado de una de las estrofas de la canción que lanzó junto al productor y DJ argentino Bizarrap, en la que reza: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.”

Shakira anuncia el estreno de 'Las mujeres ya no lloran'

Créditos: Instagram @shakira

Fue aproximadamente hace cinco horas, cuando Shakira dio la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que compartió lo que sería la portada del disco, donde se ve el rostro de la cantante con lágrimas en forma de diamantes en los ojos, mientras que en las demás fotografías se le ve con un cambio de imagen mucho más empoderado, con un ‘look’ salvaje, outfit negro y los labios con un marcado tono rojo.

Shakira contó en su estado de Instagram que el disco saldrá a la venta en el próximo 22 de marzo, y resaltó que este CD representa una evolución tanto emocional como profesional para ella. Asimismo, Shakira le agradeció a todos sus fans, quienes la acompañaron en este duro proceso que la ayudó a reconstruirse. Cabe señalar que sus seguidores se mostraron emocionados por esta nueva producción y pidieron que fuera estrenada ya mismo.

Shakira anuncia el estreno de su nuevo disco

Créditos: Instagram @shakira

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me construí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia.”, declaró la famosa.

