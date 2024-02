Escándalo en los Pinal: Alejandra Guzmán arma zafarrancho y guardia agrede a reporteros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en la familia de la primera actriz, Silvia Pinal, se encuentran en medio de un fuerte escándalo, debido a que recientemente la reconocida cantante del rock y también actriz, Alejandra Guzmán, durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México armó tremendo zafarrancho, además de que su guardia de seguridad de nueva cuenta agredió a un reportero de manera física, despertando indignación.

Cómo se sabe, la familia de la gran estrella de Televisa y de las últimas 'Divas del Cine', en los últimos meses se han visto en vueltas en escándalos y dramas familiares, dado a los rumores con respecto a la salud de Silvia, las supuestas peleas entre los hermanos por la herencia de ella e incluso por las acusaciones de abuso sexual y acoso en contra del reconocido cantante y actor, Enrique Guzmán.

Y ahora, una vez más la familia entera está en el ojo de la opinión pública, dado a que en su reciente llegada a la Ciudad de México, la intérprete de Torre de Papel decidió huir de la prensa y por ello al ver a los reporteros salió corriendo negándose a responder a sus cuestionamientos sin decir ni una sola palabra, cubriéndose con la chamarra que traía puesta y siendo protegida por uno de sus elementos de seguridad.

Este último al igual que en ocasiones anteriores, que incluso la han llevado a tener problemas legales con Chisme No Like, volvió a agredir de manera física a uno de los reporteros, pues para alejarlos de la estrella del rock comenzó a empujarlos hacia atrás, lo cual en el vídeo se ve muy abrupto pues las cámaras tiemblan y los presentes se quejan pidiendo respeto por parte de este y de la cantante.

Cabe recordar que está situación se vivió poco antes de que terminara el año 2023, dado a que en aquella ocasión Chisme No Like comenzó a preguntarle por temas de su hermano, Luis Enrique Guzmán, y el tema de no reconocer la paternidad de Apolo Guzmán Laguna, el niño que tuvo con Mayela Laguna y que ahora afirma no es suyo, a lo que ella respondió con un manotazo que daño equipo de ellos.

