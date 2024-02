'Exatlón México': Conoce qué equipo ganaría la Villa 360 HOY, jueves 15 de febrero del 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta a poco de que de inicio el nuevo episodio del Exatlón México, en redes sociales han filtrado el spoiler sobre el destino o de la Villa 360, por lo que ya se sabe quién podría ser el ganador de la mencionada recompensa tras un intenso de duelo a 10 puntos, la noche del día de hoy, jueves 15 de febrero del 2024, ¿acaso serán los Rojos o serán los Azules los que recibirán las comodidades?

Y ahora, a pocos minutos de que dé comienzo esta tan esperada competencia, el canal de YouTube de Proyecto TV afirmó que serán los Famosos, los Rojos, los que logren vencer a los Contendientes, los Azules, arrebatándoles el privilegio de estar en la casa que está llena de muchas comodidades, que se refiere a camas y mejor alimentación, enviándolos a las Barracas, en dónde comen menos proteína y el alimento es racionado, además de que deben de dormir en el suelo en sacos de dormir.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la televisora, que es el Ajusco, por lo que no será hasta dentro de un par de horas que se sepa si de verdad que el equipo de Pato Araujo va superar en puntuaje a sus rivales de nueva cuenta y se queden con la Villa 360.

Pero, en caso de que la mencionada información sea verdad, significaría que la mala racha del equipo de Macky González, debido a que desde el pasado martes 13 de febrero han perdido en contra de los colorados, llevándose el premio de la Batalla Colosal, que fue un viaje a Londres para ver un partido y el Duelo de los Enigmas, después de que los celestes el pasado 12 de febrero tuvieron doble victoria al eliminar a Ana Lago de la competencia y llevarse la Villa 360

Fuente: Tribuna del Yaqui