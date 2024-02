Kate del Castillo explota en redes sociales y hace brutal confesión a sus miles de fans

Ciudad de México.- Kate del Castillo llegó a ser una protagonista de telenovelas muy recurrente de Televisa en los años 90 y a comienzos de los 2000 con melodramas como: Mágica juventud, Azul, Alguna vez tendremos alas, La mentira, Ramona, El derecho de nacer y Bajo la misma piel; aunque la producción que le dio mayor fama a nivel internacional (y al mismo tiempo la encerró en una fuerte polémica) fue La reina del sur.

A partir de entonces, la hija de Erik del Castillo fue relacionada con el ‘Chapo’ Guzmán e incluso se llegó a decir que tenía fuertes nexos con el narcotráfico, lo que la obligó a marcharse de México; sin embargo, esto no significa que Kate se alejó por completo de sus fanáticos de las tierras aztecas, sino por el contrario, es una de las famosas que más activa se mantiene en sus redes sociales, donde regularmente comparte su día a día.

Kate del Castillo da su opinión sobre el San Valentín

Un ejemplo de ello, ocurrió durante la jornada del pasado miércoles, 14 de febrero, cuando la histrionista compartió un breve video en el que brindó una inesperada opinión sobre el Día del amor y de la amistad o también conocido como San Valentín y es que, pese a que el día de ayer, muchos famosos estaban compartiendo diversas fotografías junto a sus respectivas parejas o enviando buenos deseos, Del Castillo hizo lo contrario (aunque de manera parcial).

Resulta ser que la estrella de cine y televisión declaró que San Valentín le parece la fecha más ridícula del año y una especie de oda al consumismo; asimismo, aseguró que esta celebración en específico puede llegar a herir los sentimientos de quienes no tienen pareja, porque únicamente les recalcaría lo solos que se encuentran y esta situación podría llegar a resultar más dolorosa que otros días del calendario.

“Yo sé que nadie me pidió mi opinión, pero osea, yo siento que hoy es el día más ridículo del año. Hoy es San Valentín. ¿Qué es eso? Todo el mundo tiene que vestirse de rosita y hacer cositas. Ya olvídense del consumismo tan tonto. Yo siento que hay mujeres que no tienen novio y que eso les afecta mucho y les puede de verdad doler. No me parece bien”, resaltó la actriz.