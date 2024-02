"No puedo creerlo": Lyn May y celebridades de Televisa lloran muerte de Sasha Montenegro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida vedette, Lyn May, se encuentra vestida de luto, pues tras perder a Gina Montes, se informó también la lamentable muerte de la reconocida actriz y vedette, Sasha Montenegro, por lo que ella junto a varias celebridades de Televisa compartieron mensajes en el que lloran su partida devastados, señalando que aún no pueden creer que perdiera la vida.

Fue durante la madrugada de este jueves 15 de febrero que el mundo del espectáculo se sacudió con la noticia de que Montenegro perdió la vida a causa de un derrame cerebral el pasado miércoles 14 de este mes, el cual fue ocasionado por el agresivo cáncer de pulmón con el que había luchado por años, mismo del que se desconocía pues ni ella ni sus familiares habían hablado al respecto de este padecimiento.

Y ahora, hace un par de minutos que las reacciones se han hecho presente, tanto de fans como de colegas artistas, tal como es el caso de May, la cual compartió créditos en diversas producciones junto a Sasha, en las cuales creó un vínculo cercano con la viuda del expresidente José López Portillo, señalando que: "Yo todavía no lo creo, yo lo vi en redes, pero no lo creo, ves que en redes publican muchas cosas que no son verdad, lo voy a averiguar apenas, lo acabo de leer".

La exparticipante de Quiero Cantar en su mensaje destacó que aún no podía creer que falleció y se niega a creerlo: "Fuimos amigas muchísimos años. Vivimos juntas varias historias porque estábamos en los foros mucho tiempo, comíamos, desayunábamos juntas… a veces escriben cosas que no son ciertas, yo no lo creo todavía (la muerte de Sasha). Si estoy hablando y ella me habla y me reclama… me voy a sentir muy mal".

Finalmente, May orgullosa de su amiga realzó cualidades que le admiraba: "Ella en la vida diaria fue una señora muy elegante, muy seria, muy tranquila, muy buena gente, conmigo se ha portado muy linda, fuimos vecinas. Se me hace raro que no haya sabido que ella estaba enferma". Pero, Lyn no fue la única en pronunciarse pues en redes sociales se despidieron de Sasha declarando que fue "un ícono" de la moda y la sensualidad en el Cine de Oro.

Una de las actrices que se pronunciaron también fue Laura Zapata, quién a través de su cuenta de X, expresó que la quería mucho y le mandó un mensaje a sus hijos, compartiendo la fotografía que todos los medios han manejado para esta despedida: "QEPD mi querida y guapísima #SashaMontenegro. Reciban mis condolencias sus hijos Nabila y Alexander, QEPD", mientras que fans han compartido escenas icónicas de filmes y melodramas.

