"Pasa dolores": Hermano de Cristian Castro filtra una triste noticia de Verónica Castro

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido actor, Marcos Valdés, recientemente sorprendió a sus millones de fans, debido a que de nueva cuenta puso en su lugar a su hermano menor, el talentoso cantante, Cristian Castro, por haber hablado mal de su padre en común y su madre, la reconocida actriz y también presentadora de TV, Verónica Castro, de la cual filtró una triste noticia, señalando que "pasa dolores" muy fuertes.

Como se sabe, el pasado jueves 8 de febrero medios españoles compartieron una entrevista de Castro, en la cual afirmó que su padre, 'El Loco' Valdés era "muy drogadicto, muy dependiente del alcohol y de las drogas, entonces entiendo perfectamente, ese tipo de sufrimiento", señalando además de todo que fue un infiel con su esposa, pues aunque nunca se separó de ella tuvo varios hijos por fuera del matrimonio, alegando que eso le admiraba.

Ante este hecho, de inmediato el actor de Crazy Joe se lanzó en contra de su hermano menor por estas declaraciones, afirmando que no debería de hablar así a la ligera, y no solo de su padre, sino que de los demás, destacando que: "Me duele en el alma escucharte hablar así de mi papá, por estupidez, por ignorante, por no saber de qué hablar a la hora, habla de puras estupideces, canta divino, pero habla pura estupidez".

Y ahora, tras una semana, una vez más, Valdés se fue en contra del intérprete de No Hace Falta en una entrevista para Qué Buen Chisme: "¿Cómo puedes hablar así de tu padre? decir que tenía un problema grave de drogadicción y de alcoholismo. Mi pregunta sería ¿tú te drogaste y te alcoholizaste con mi padre, tu fuiste testigo de que mi padre se drogaba? Yo creo que lo que se merece mi papá es un poco de respeto a casi cuatro años de su partida, porque es una leyenda de México, muy querido por los mexicanos".

Finalmente, Marcos aseveró que la expresentadora de Big Brother VIP sí está pasando por un momento delicado en cuestiones de salud, pues sí sufre de terribles dolores, pidiendo a Cristian más consideración a su madre: "También dice mi hermano que Verónica se hace la enferma. Yo estuve con Verónica y me consta los dolores que pasa mi adorada Verónica, y los momentos tan difíciles que está pasando. Tenemos que cuidar mucho lo que hablamos".

Fuente: Tribuna del Yaqui