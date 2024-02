Shock en Televisa: Emilio Osorio apoya a Salvador Zerboni y afirma que Niurka es "violenta"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y joven cantante, Emilio Osorio, logró dejar en completo shock a los miles de espectadores de Televisa, debido a que recientemente este brindó una entrevista para diferentes medios de comunicación, en el cual apoyó al reconocido galán de melodramas, Salvador Zerboni, puesto a que confirmó que es "violenta" su famosa madre, la actriz y vedette cubana, Niurka Marcos.

Como se sabe, hace una semana que Zerboni tachó tanto a Niurka como a Leslie Gallardo de agresivas, afirmando que: "Fue un comentario que fue para su nuera, creo que la nuera se había comportado de una manera muy agresiva, muy vulgar y mi comentario fue de 'Es del Clan de la Pasada de Moda', porque eso fue lo que me pasó con esta señora, que me gritó mucho, me sobajo, fue muy grosera, muy vulgar conmigo. Entonces, la pusimos como pasada de moda, y como tienen esta similitud de actitudes agresivas, violentas, por eso dije que es del clan de la pasada de moda".

Ante este hecho, la actriz de La Fea Más Bella le respondió afirmando que sentía pena con él, pues se sentía poderoso, pero que ella la poderosa pues tenía los "hue..." que a él le hacían falta, señalando que sí es violenta, pero "con personas estú…, con personas que cuando tú estás tranquilo en tu casa te eligen como conejillo de indias para darle en la… a tu vida, imagen, a tu carrera, pero también soy una persona dulce, sutil, tierna, dócil, prudente, pero con quienes se lo merecen".

Pero ahora, el joven actor de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo, cuando fue cuestionado respecto a este tema de la violencia de su madre, este señaló que Salvador había dicho la verdad por completo, que no podía negar la situación, pues todo mundo conocía a su madre y sabían que era cierto ese tema, sin embargo, no quiso entrar en detalles de los motivos que a él lo llevaban a decirlo.

Ante este hecho, el hijo de la exintegrante de La Casa de los Famosos, afirmó que en realidad no estaba apoyando en nada a Salvador y que tampoco estaba defendiendo a su madre, porque la verdad es que no tenía motivo alguno para defender a alguna de las dos partes al ser ambos adultos y que pueden arreglar sus propios problemas, restándole importancia a toda la situación de este pleito.

Fuente: Tribuna del Yaqui