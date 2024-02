Tras dejar 'Hoy', Galilea Montijo 'sale del clóset' y confiesa experiencia con otra mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo nuevamente está dando de qué hablar debido a que en la más reciente emisión del programa Netas Divinas 'salió del clóset' y contó una picante experiencia que tuvo con otra mujer. La confesión de la también actriz de 50 años se da justo un año después de que hiciera oficial su divorcio de Fernando Reina Iglesias, con quien estuvo casada durante más de una década.

Fue en marzo del pasado 2023 cuando la originaria de Guadalajara, Jalisco, publicó un comunicado de prensa en el que confirmaba que estaba en la soltería pues había decidido de "mutuo acuerdo" separarse del padre de su único hijo Mateo. Meses después, la guapa presentadora tapatía fue captada de la mano del modelo español Isaac Moreno, con quien tiene un noviazgo formal desde mediados del año pasado.

Crédito: Instagram @galileamontijo

Durante la reciente emisión de Netas Divinas, todo el elenco estuvo celebrando el Día de San Valentín y por ello decidieron confesar sus fantasías ante las cámaras. Cuando Montijo tomó el turno para hablar, contó que hace tiempo estuvo a punto de tener algo con otra mujer. El tema salió a flote porque Paola Rojas recordó que durante un viaje recibió un masaje a manos de "un señor muy fuerte" que le gustó y fue cuando Gali recordó su anécdota.

La presentadora tapatía contó que todo ocurrió se encontraba recibiendo un masaje en el pecho a manos de una mujer tailandesa. "Yo me prendí y con una tailandesa", inició su relato y luego añadió: "Era un masaje tailandés, en un spa muy lindo, coqueto, en México, era una cosa tan (espectacular) dije 'estoy sintiendo bien sabrocho' y me prendió, pero no pasó nada, nada más que me prendió", confesó la conductora.

Como se recordará, esta no es la primera vez que Montijo habla de su sexualidad abiertamente pues antes de su divorcio también había confesado que se declaraba "heteroflexible", pues consideraba que podía enamorarse tanto de un hombre como una mujer. Las otras 'Netas' también hicieron confesiones y Daniela Magún impactó al declarar que le encantaría visitar un motel pues nunca había ido, pero por vergüenza terminó diciendo que sí visitó este lugar "una vez".

Fuente: Tribuna