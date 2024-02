¿Ya no son amigas? Selena Gomez deja polémico comentario en foto de Taylor Swift

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Selena Gomez ha generado sorpresa entre sus seguidores al dejar un comentario en una foto de su amiga Taylor Swift, en la que esta última aparece junto a un grupo de amigas disfrutando del Super Bowl 2024 el fin de semana pasado. La ex estrella de Disney Channel dejó un emoji triste debajo de una publicación compartida por una cuenta de fanáticos, lo que ha llevado a algunos fanáticos a especular que se siente excluida del círculo íntimo de Swift.

En respuesta a la imagen, Gomez dejó un emoji ligeramente fruncido con una sola lágrima cayendo de uno de sus ojos y un corazón rojo. Aunque no está claro por qué Gomez no se unió al grupo mientras animaban al novio de Swift, Travis Kelce, cuando su equipo se enfrentó a los San Francisco 49ers, sus seguidores han interpretado este comentario como una señal de que se siente excluida.

Instagram de Taylor Swift

Si bien Gomez y Swift han sido cercanas desde que se conocieron por primera vez en 2008, varios Selenators expresaron su tristeza por su ausencia en la foto y le expresaron su amor y apoyo. "Selena piensa que Taylor yendo a los juegos y galopando por Nueva York inmediatamente después de conocer a Travis es algo muy diferente a ella", "Históricamente, Taylor siempre ha sido muy reservada sobre todo, y ahora con esta [relación], es tan abierta al respecto que es muy extraño para Selena", "No vino de un lugar malicioso, y no es que no le gusten juntos. Solo está preocupada por la forma en que se está navegando", agregó otro fan.

Además, algunos comentarios bajo su publicación sugirieron que quizás Gomez tenía un conflicto de agenda o planes con Benny Blanco, mientras que otros expresaron su deseo de verla junto a Swift en el próximo Super Bowl.

Esto ocurre después de informes previos que sugerían que Gomez había rechazado algunas invitaciones de Swift para asistir a juegos de los Chiefs al principio de la temporada. Aunque hubo informes de preocupaciones por parte de Gomez sobre la rapidez con la que se estaba desarrollando la relación entre Swift y Kelce, fuentes cercanas aseguran que no hay conflictos entre las dos amigas y que Gomez es una gran defensora de la pareja.

Gomez y Swift han sido vistas juntas en varias ocasiones en los últimos meses, y a pesar de los rumores, su relación parece sólida y llena de apoyo mutuo.

Fuente: Tribuna