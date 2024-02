Bad Bunny aplaude el talento de Peso Pluma: "Es moderno y actual"

Ciudad de México.- Bad Bunny expresó su admiración por el trabajo de producción musical realizado por Peso Pluma. Sus comentarios resaltaron la calidad y el talento presente en la obra del artista. Aplaudió específicamente aspectos como la creatividad, la originalidad y la destreza técnica en las composiciones de 'Doble P'.

En el transcurso de la entrevista, 'Conejo malo' destacó cómo la música de Hassan Emilio Kabande Laija ha conseguido captar la atención no solo en México, sino también a escala global. Este comentario pone en relieve la influencia del cantante de corridos tumbados en la escena musical contemporánea, al lograr trascender fronteras y conectar con audiencias diversas en todo el mundo. El intérprete de Tití me preguntó reconoció que la nueva generación de jóvenes están revitalizando la música regional mexicana, dotándola de un aire moderno, lo que ha hecho que gane popularidad.

Este gesto puede servir como una inspiración y motivación adicional para Peso Pluma. Al recibir elogios públicos de una figura influyente como Bad Bunny, puede impulsar su carrera y confianza en su propio trabajo. En última instancia, este intercambio de comentarios refleja la camaradería y el respeto que existe dentro de la comunidad musical.

Además de hablar sobre su colega, expresó que la clave para establecer una conexión con el público radica en la música que posee un ritmo atractivo. En este sentido, centró su atención al género que él manera. El reguetón, con sus profundas raíces afrocaribeñas y su pegajoso patrón rítmico que invita al baile, es irresistible de seguir. Contó que aunque artistas cuya habilidad vocal es sorprendente, aún así no logran establecer esa conexión emocional con la audiencia. Por tanto, dijo, es fundamental comprender que más allá de la destreza técnica, es la capacidad de transmitir emociones a la audiencia. Esto marcaría la diferencia entre un artista que simplemente canta y aquel que realmente llega al corazón de sus oyentes.

Es como siempre he dicho, la música no tiene lenguaje. Obviamente, el reguetón con sus raíces afrocaribeñas y ese patrón rítmico que te hace bailar, no puedes evitar seguirlo. Con esa línea, puedo conectarme con la gente. Ese es el mayor desafío actual con la música: conectarse con la gente. Hay artistas que cantan a un nivel increíble, pero no logran conectar".