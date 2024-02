¿Cómo elegir el tono de base adecuado? Consejos de una experta para no cometer errores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si te gusta maquillarte, probablemente ya tengas tus productos favoritos: máscara de pestañas, corrector, paleta de sombras de ojos, etc. Y para el maquillaje de cutis, si te gusta usar base de maquillaje, cuando llega el momento de comprar una nueva, nunca estás segura de haber elegido el tono correcto. En TikTok, una maquilladora compartió sus mejores consejos para encontrar el tono ideal.

Las marcas cada vez ofrecen más tonos en sus gamas de productos para el cutis, lo cual es una muy buena noticia para que cada uno pueda encontrar la suya. Pero a veces también puede resultar difícil. A continuación se ofrecen consejos sencillos y fáciles de implementar en el pasillo de una tienda.

Tres criterios para elegir la base adecuada

La maquilladora comienza explicando que hay que definir en qué categoría entras: piel clara, media, oscura o muy oscura. Para ello, simplemente observa tu tez en un espejo.

Luego precisa que es necesario abordar la elección del matiz adecuado para saber si optar por tonos más bien amarillos (cálidos), rosados ??(fríos) o neutros. Para ello, revela que la forma más segura de conocer tu matiz es fijarte en el color de las venas de tu antebrazo (y no de tu muñeca). Si las venas son más bien verdes, eres amarilla, si son violetas, un poco azules, eres más bien rosa y si son ambas, eres neutra u oliva. Añade que la forma en que te bronceas en verano es un buen indicador. Si te bronceas fácilmente, entonces tienes matices cálidos, si te quemas con el sol, tendrás que recurrir al frío.

Luego aconseja seleccionar tres colores de la categoría correcta. El mejor lugar para aplicar una base de maquillaje es la mitad del rostro. Lo ideal es llegar a la mitad de la mejilla desde debajo del ojo. Hay que aplicar los tres colores en una línea vertical, uno al lado del otro. Es en ese momento que inmediatamente vemos al que es demasiado blanco, al que es demasiado naranja, etc. Luego, aconseja desmaquillar las líneas que no coinciden y difuminar con una esponja o una brocha, como nos parezca más adecuado. Si no tienes nada a mano, siempre puedes difuminar el producto con el dedo. La base de maquillaje siempre debe coincidir con el cuello, no hay que fijarse sólo en el rostro.

Asegúrate de tener siempre un pequeño espejo contigo y sal afuera a mirar el efecto. Si ya no ves el producto, es el color correcto.¿Estás dudando entre dos tonos? Se aconseja optar por el más claro de los dos para obtener un efecto más natural.

Fuente: Tribuna