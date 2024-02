'Exatlón México': Ellos serían los ganadores de la primera Supervivencia HOY, 16 de febrero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pocas horas de que de comienzo el nuevo episodio del Exatlón México, la producción volvió a ser víctima de los spoilers, debido a que se acaba de revelar quienes serían los ganadores de lo que será la primera serie por la tan ansiada Supervivencia, en el que los tanto los Rojos y los Azules compiten por el premio de mantenerse unidos una semana más la noche de este viernes 16 de febrero del 2024.

Como se sabe, el reality deportivo que se transmite por TV Azteca cada domingo de la semana se realiza una competencia en la que al inicio tres atletas con el menor rendimiento en la tabla general iban a enfrentarse, con cinco vidas cada uno, para buscar sacar a uno de ellos, y para saber el color de aquellos que debían ir se realizaba esa competencia en la que los Rojos y los Azules defendían su lugar.

Ahora, a tan solo un par de horas de que comience este enfrentamiento por la primera de dos Supervivencias, el canal de YouTube de Proyecto TV acaba de afirmar que serán los Famosos los que demuestren su poderío sobre los Contendientes y van a alcanzar primero los 10 puntos, poniendo en la línea de fuego a una de las mujeres de los celestes, mismos que aparentemente perderían a una, después de la salida de Ana Lago.

Cabe mencionar que hasta el momento esta información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento confiable al no ser directa de la televisora, la cual se niega a confirmar o negar nada de lo que se expone en las redes sociales, por lo que no será hasta este viernes 16 de febrero que se sepa si es verdad que el equipo de Heliud Pulido se quedará junto una semana más.

Pero de resultar ser cierto esto, también sería la confirmación de que aparentemente el próximo domingo 18 de febrero va a ser la reconocida expresentadora de Venga la Alegría y atleta de alto rendimiento, Macky González, la que va a salir del programa deportivo, además de que supuestamente sería porque ella misma decide rendirse en medio de este Duelo de Eliminación y renuncia para que otra integrante de su equipo se quede.

Fuente: Tribuna del Yaqui