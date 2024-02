Frente a Pati Chapoy, Niurka insulta a Juan Osorio y Eva Daniela en 'Ventaneando': "Pend..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial cubana Niurka Marcos de nueva cuenta se lanzó en contra de su exesposo Juan Osorio e incluso hasta mandó una advertencia a su prometida, Eva Daniela, luego de enterarse que el productor de novelas la acusó de no tener talento. Durante su reciente aparición en el programa Ventaneando, 'Mamá Niu' le exigió a Juan que frene sus comentarios pues ella podría exponer sus secretos.

La producción de Ventaneando tuvo este viernes a Marcos como invitada en el foro, y además transmitieron una entrevista con ella desde el aeropuerto donde hizo fuertes declaraciones contra el papá de su hijo Emilio Osorio. En su plática con la prensa, Niurka confesó si era verdad estaba preparando un nuevo sencillo contra Osorio, al igual que lo hicieron Shakira, Karol G, Miley Cyrus y Belinda contra sus exparejas.

Cuando el productor de Televisa se enteró de esta situación aseguró que Niurka "no tenía la capacidad para hacer ese tipo de canciones" y ahora la cubana decidió responder: "Mira, estate quieto, pobrecito bebé, porque va a querer que yo abra el hocico, y tú sabes que lo puedo abrir si me da la gana, y todavía sigue Emilio entre tú y yo, oíste mi amor, nada más te estoy advirtiendo, antes me adoraba, y ahora como ¡está bloqueado!, ya no me adora.

A mí me vale madr... literalmente que no le guste, es más, lo hago", expuso Niurka.

Niurka amenaza a Juan Osorio y Eva Daniela

Sin embargo, la vedette también se lanzó contra la actual pareja de Juan, la actriz Eva Daniela, quien es 37 años menor que el productor de telenovelas. "Yo los defendía de todo el bullying que les echaban por la diferencia de edad, ¿sí o no?, entonces no entiendo qué estoy diciendo yo de ella, ¿qué dije que le molestó?, si yo hablé algo de ella será porque ella es tóxica y habrá algo qué decir, pero si ella quiere hablo más porque sé muchas cosas, ¿verdad niña?", declaró.

Finalmente, Niurka lanzó una fuerte advertencia contra la artista de 29 años, asegurando que a pesar de que la cubana es mayor, le provoca celos a la joven actriz. "Ella fue la que dijo que yo no existía en sus vidas, ella lo dijo, se atrevió, claro que existo, existo tanto que tu no toleras ver a Juan al lado mío, porque aunque soy una vieja, te hace sentir insegura pendej..., así es que chécate", concluyó.

Mientras que cuando ya estaba en el foro de Ventaneando, Niurka volvió a tocar el tema y aseguró que Osorio declaró eso sobre ella porque ya no supo que decir y sin importarle estar en vivo y frente a Pati Chapoy, la actriz lanzó una grosería: "Se enganchó e intentaste ofenderme, pero ya no me ofende, no tengo nada qué demostrarte, mi talento lo conoces completo... me dan ganas de decirte pend... pero estamos al aire", dijo la cubana mientras Pati se echó a reír.

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneando