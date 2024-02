Golpe a Silvia Pinal: Hospitalizan a su nieto Apolo, hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo se encuentra sin palabras debido a que se confirmó que Apolo, hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, había sido hospitalizado de emergencia luego de sufrir múltiples desmayos. Fue la madre del menos quien compartió la lamentable noticia a través de una entrevista exclusiva del programa De Primera Mano, donde informó que el pequeño estaba siendo sometido a varios estudios.

Los conductores del programa, Addis Tuñón, Gustavo Adolfo Infante y compañía, explicaron que ellos se habían contactado con Mayela para hablar sobre el proceso legal que enfrenta con el hijo de doña Silvia Pinal, quien hace unos meses declaró públicamente que Apolo no era su hijo biológico. Sin embargo, los periodistas se llevaron tremenda sorpresa cuando la madre del menor les informó que en esos momentos se encontraban pasando por un momento complicado.

Mayela explicó que hace unos días recibió una llamada de la escuela de su hijo, donde le informaban que el niño no estaba bien ya que tenía un dolor de cabeza intenso. En ese momento, la madre de familia llevó al menor al médico pero los medicamentos que le recetaron no funcionaron: "Lo llevé a un doctor, le di las medicinas que me dieron pero las volvió a vomitar todas. Se desmayó varias veces y ahora está internado en un hospital".

Laguna señaló que su hijo estaba enfrentando una fuerte infección viral y que los síntomas que ha tenido son fiebres de 40 grados, vómito y desmayos. Y cuando Gustavo Adolfo le preguntó detalles sobre el momento que enfrenta el nieto de Silvia Pinal, ella se limitó a responder: "Se ha desmayado cuatro veces. Pero son cosas que no quiero comentar". Debido a esta situación, Apolo será sometido a diversos estudios como una tomografía.

La empresaria mexicana precisó que por fortuna, su hijo está en un hospital privado porque Luis Enrique no dejó de pagar el seguro de gastos médicos de Apolo, a pesar de que dice que no es su hijo. Eso sí, el hermano de Alejandra Guzmán no se ha hechi presente en el hospital: "Ya sabe y no, no, no (ha venido)". Finalmente, Mayela se rompió cuando le preguntaron cómo se encontraba ella y con la voz entre cortada dijo:

Estoy bien triste, es muy feo ver a tu hijo así, es una situación que no se la deseas a nadie".

