Justicia para Susana Zabaleta: Reportan que un asaltante de Matías Gruener es detenido

Ciudad de México.- Después de que la famosa actriz y reconocida cantante, Susana Zabaleta, empleara sus redes sociales para exigir justicia para su hijo, el joven que también es cantante, Matías Gruener, recientemente se ha reportado que la habría obtenido, debido a que detuvieron a uno de los asaltantes del joven, el cual junto a varios amigos fue despojado de sus pertenencias a mano armada.

Fue hace unos momentos que la policía de la Ciudad de México logró la captura de un sujeto identificado como Martín N, de aproximadamente 24 años de edad, quien está relacionado con el asalto a mano armada que sufrió Matías Gruener Zabaleta, hijo de la cantante y actriz Susana Zabaleta, el pasado 7 de febrero en la alcaldía Benito Juárez, mientras que se encontraba con varios de sus amigos.

El detenido fue localizado gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia y a una persecución por calles de las alcaldías Benito Juárez e Iztapalapa, donde cometió otros dos robos a conductores que circulaban por la colonia Del Valle. Al momento de su aprehensión, portaba una réplica de arma de fuego, un cargador, cuatro cartuchos útiles, una cartera con dinero en efectivo y credenciales de identificación.

El asalto al hijo de la actriz de melodramas de Televisa, que fue denunciado por la propia artista a través de un video en redes sociales, donde mostró las imágenes del momento en que su hijo y tres amigos fueron interceptados por dos sujetos en una motocicleta, que los amenazaron con una pistola y los despojaron de sus celulares y otras pertenencias. Uno de los jóvenes fue golpeado por el delincuente al no poder desbloquear su teléfono.

La cantante pidió a las autoridades que esclarecieran los hechos y exhortó a la ciudadanía a no dejar de denunciar este tipo de delitos: "No se cansen de denunciar, porque si no lo hacemos nunca van a cambiar eso". La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las diligencias correspondientes. Asimismo, indicó que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar con el paradero del otro implicado en el asalto.

Fuente: Tribuna del Yaqui