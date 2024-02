Laura Bozzo humilla y pelusea a Christian Estrada en 'LCDLF' tras sorpresa a Aleska Génesis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, recientemente se presentó en una de las galas de La Casa de los Famosos, en donde no tuvo reparo alguno al momento de humillar y hundir al tan reconocido modelo y exdeportista, Christian Estrada, por deberle la pensión alimentaria a su hijo y haber ido a sorprender románticamente a la influencer, Aleska Génesis.

Como se sabe, el exparticipante de Guerreros 2020, durante la semana que estuvo presente en el reality show de Telemundo, mostró un interés amoroso en Aleska, por lo que al salir señaló que iba a esperarla afuera para intentar algo cuando fuera expulsada o ganara dicho programa, así que la producción al ver un buen material en ese romance, le dieron la oportunidad de que fuera a sorprenderla con flores y dándoles una noche entera en la suite, en donde se pusieron tan cariñosos que tuvieron que apagar las cámaras.

Tras esto, cuando Estrada se presentó en la gala y habló sobre el encuentro, afirmando que se moría de ganas por besarla, algo que molesto a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, y le recriminó que tuviera para gastar en esa sorpresa y expresar su amor por Génesis cuando no le daba a Ferka lo que le debía de pensión alimentaria por su hijo, Leonel Estrada: "Si tanto amor destilas, ¡¿por qué cara... no mantienes a tu hijo que tienes tirado con Ferka?! Porque tú estás acá por Alicia Machado".

Ante este hecho el ex de María Fernanda Quiroz no pudo hablar, y rápidamente el presentador de la emisión interrumpió la situación, declarando que debían pasar a otros temas, a lo que la "Señorita Laura", afirmó que ella no iba a tatar a nadie con pincitas y hablaría sobre lo que pensaba: "Yo digo lo que pienso, tanto amor, tanto amor, tanto amor y su hijo que no mantiene. Perdón, yo digo lo que pienso".

Por otro lado en la red social X, antes conocida como Twitter, los espectadores de la gala aplaudieron el comentario de la presentadora expresando que: "Lo bueno de las galas en vivo. No pudieron callarla ni editarlo", "Debut y despedida de doña Laura, lo único que le faltó agregar fue 'que pase el desgraciadooo', y el Nacho rápido cortándola por mencionar a Ferka y el hijo sin mantener" y "Ella en 15 segundos y los destruyó y ni como defenderse el tipo".

Fuente: Tribuna del Yaqui