Leslie Gallardo arremete contra Manelyk González y afirma que le hace falta amor a su vida

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y muy polémica influencer, Leslie Gallardo, de nueva cuenta ha dado de que hablar, debido a que volvió a arremeter en contra de la conocida cantante y también estrella de realitys, Manelyk González, señalando que la joven lo que tenía es que le hace falta amor en su vida, afirmando que esperaba que pronto pudiera encontrarlo, asó como ella al cantante y actor, Emilio Osorio.

Como se sabe, mientras que Leslie estaba dentro de La Casa de los Famosos, Manelyk se lanzó en su contra afirmando que era una mujer "patética", por precisamente haber llorado al afirmar que extrañaba a Emilio, además de señalar que se quería salir por este mismo motivo, pero después se retractó y empezó a señalar que saldría adelante, por lo que González señaló que: "Se siente muy fuerte según la muy gata, porque es novia de Emilio, que Emilio para mí no es nada, ¿quién es Emilio? ¿qué ha hecho? Nada. Entonces los tontos de adentro (de la casa) piensan que ella es fuerte".

Con respecto a ello, la nuera de Niurka Marcos afirmó que no le prestaría atención: "Yo lo único que tengo que decir es que Manelyk salió de donde yo salí. Estuvo donde yo estoy sentada hoy y hoy sigue sentada en donde estoy trabajando. Seguimos trabajando en la misma empresa. lo único que tengo que decir es que yo ya aprendí a escoger mis batallas. Qué la respeto y si esa es su opinión hacia mí, está bien. No tengo nada que decir… Honor a quien honor merece".

Pero esto pasó a segundo plano, pues durante la presentación de El Amor No Tiene Receta, en el que fue a apoyar a su suegro, el productor del melodrama, Juan Osorio, y a su novio que es el intérprete del tema principal, al ser cuestionada por González, se lanzó en su contra afirmando que no tenía amor en su vida y que no le importaba lo que dijera de ella, pues hablaba desde esa falta de afecto que tenía.

Finalmente volvió a resaltar que no tenía nada en su contra y que deseaba que pronto pudiera encontrar en su vida ese amor que cree le hace falta. Por otro lado, cuando se le cuestionó sobre su relación sentimental con el actor de Mi Corazón Es Tuyo, señaló que estaba sumamente feliz y enamorada, que para ella era el mejor artista, pues además de talentoso todo lo hacía con amor y cariño para sus fans.

Fuente: Tribuna del Yaqui