"Me golpeó y quitó la bolsa": Sandra Montoya en 'VLA' denuncia que su dentista la agredió

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida cantante, Sandra Montoya, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que en vivo de una entrevista con Venga la Alegría, acaba de hacer una denuncia pública sobre su dentista, señalando que este la agredió físicamente, pues cuando fue a pedir un arreglo dental de un procedimiento que le habían hecho, este la "golpeó y quitó la bolsa".

Fue este viernes 16 de febrero que la reconocida actriz y cantante brindó una entrevista para el matutino de TV Azteca, en la cual contó detalles de lo que había pasado, como el hecho de que desde hace nueve meses se hizo un tratamiento dental que no quedó en las condiciones que debería, por lo que le pidió a José 'N', su médico en este caso" que le hiciera una revisión y lo arreglara, debido a que le pagó 120 mil pesos, pero que este se negó y se puso violento.

Según lo relatado por Montoya, solamente le pidió al hombre que hiciera su trabajo como lo había encargado y pagado puntualmente, señalando que consideraba que era justo, relatando que: "Lo único que le pedí fue, 'atiéndeme, tengo nueve meses pidiéndote, atiéndeme'. No me quiso atender, me atendió de mala manera, me maltrató física y moralmente", por lo que ya estaba denunciado de manera legal.

Sandra Montoya. Internet

Ante este hecho, la exintegtante de Quiero Cantar, dejó en claro que ella no pensaba en hacerle nada malo, por eso no había hablado, pero después de que la golpeó y trató de quedarse con su bolsa, es lo que la llevó a tomar finalmente las acciones: "A mí no me interesa perjudicar su carrera, pero lo que hizo ayer, golpearme, jalonearme; quitarme mi bolsa, según él con intenciones de quitarme mi expediente, eso no le da derecho y lo va a decir mi abogado".

Finalmente, señaló que además del altercado físico que se propició hace un par de días, también le mandó mensajes de textos amenazándola con que iba a acabarla, así que los entregó al Ministerio Público: "Tengo muchos mensajes en el teléfono, que ya los tiene el MP, donde me amenazaba que me iba a acabar; que me iba a meter a la cárcel, el tipo me golpea a mí y me quiere meter a la cárcel; y que me va a buscar a mi casa".

Fuente: Tribuna del Yaqui