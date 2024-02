Meryl Streep regresa oficialmente para la temporada 4 de 'Only Murders in the Building'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La aclamada serie Only Murders in the Building está preparada para una emocionante cuarta temporada, y lo más emocionante es que Meryl Streep regresa al elenco junto a las estrellas principales: Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez.

Streep, quien se unió al elenco en la tercera temporada como la actriz Loretta Durkin, retomará su papel en esta nueva entrega. Su personaje, Loretta, fue uno de los principales sospechosos en la trama centrada en Broadway de la temporada pasada. Aunque no resultó ser la asesina, su regreso promete una mayor profundización en su relación romántica con Oliver, interpretado por Martin Short.

La temporada 4 de Only Murders in the Building llevará la acción fuera de la ciudad de Nueva York por primera vez, trasladándose a Los Ángeles, California. Este cambio de escenario bañado por el sol de la costa oeste sugiere nuevas intrigas y desafíos para el trío de investigadores aficionados. La trama sigue siendo un misterio, pero el asesinato de la doble de acción de Charles-Haden Savage, interpretada por Jane Lynch, servirá como punto de partida para la nueva temporada.

Con la incorporación de Molly Shannon al elenco, las expectativas son altas para la próxima temporada. La serie ya ha demostrado su habilidad para combinar misterio y comedia de manera magistral, y los fanáticos están ansiosos por ver cómo evoluciona la dinámica del trío protagonista en el nuevo entorno de Hollywood.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno oficial para la temporada 4, Only Murders in the Building ha sido tradicionalmente un programa de verano. Con los anuncios de casting en marcha, es probable que pronto se revelen más detalles sobre la próxima entrega. Los seguidores de la serie pueden esperar nuevas emociones y giros en esta próxima temporada, que promete mantenerlos al borde de sus asientos una vez más.

