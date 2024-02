Mhoni Vidente: Horóscopo de HOY viernes 16 de febrero 2024 para cada signo del zodiaco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Deseas saber cuál será la suerte de tu signo zodiacal este inicio del fin de semana? Mhoni Vidente, quien es la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina responde a tu pregunta en el horóscopo de hoy, viernes 16 de febrero del 2024. Aquí encontrarás las predicciones de las Cartas del Tarot en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí encontrarás todos los mensajes del Universo!

Cabe destacar que, si bien el horóscopo de Mhoni Vidente es de los más consultados, ya que también es de los más acertados, todo lo que señalan los astros no es definitivo ni la única verdad; es muy importante que sepas que nada está escrito y que te corresponde trabajar con tu mejor esfuerzo por el bien de tu vida. ¡Tu futuro está en tus manos!

Horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 16 de febrero del 2024: Predicciones del día, según tu signo zodiacal

Aries

Aunque no lo crea, querido Aries, su carácter le convierte en una buena pareja para cualquier persona; no dude de sus cualidades y abra su corazón; merece un amor apasionado. No es buen momento para hacer gastos extra.

Tauro

El horóscopo de Mhoni Vidente señala que, este viernes, tendrá una intensa actividad laboral y necesitará un descanso durante el fin de semana; ¡escuche a su cuerpo! Iniciará la práctica de ese deporte que tanto le gusta.

Géminis

Este viernes 16 de febrero del 2024 serán complicado para su vida sentimental, ya que se dará cuenta de que no es amado y valorado como lo creía. Buena salud en este fin de semana. Si tiene que hacer depósitos, hoy es el día.

Cáncer

El horóscopo de hoy dice que es un día excelente para los antiguos proyectos laborales; no se quede con las ganas de nada. Le conviene hacerse un chequeo con el doctor.

Leo

En su grupo de amigos, surgirán oportunidades amorosas. Sin embargo, antes de lanzarse a la pasión, debe analizar si tiene oportunidad de amar. Venza la tentación de compras torpes por Internet.

Virgo

Si el trabajo es muy pesado durante esta jornada, háblelo con sus jefes. Recuerde que necesita de calma para crecer y prosperar. Sea consciente de que el estrés es un severo malestar.

Libra

El horóscopo de Mhoni Vidente le hace un llamado para que comunique a su pareja sus objetivos en esta nueva relación. Ha gastado demasiado y ahora paga las consecuencias; debe tener más cuidado.

Escorpio

Sus ideas para obtener más ganancias son muy buenas, querido Escorpio. Las Cartas del Tarot de Mhoni Vidente le aconsejan que no gaste de más e invierta de una vez. Vaya unos días a algún bosque, le sentará bien.

Sagitario

Tiene noticias de un ser querido con el que había perdido el contacto; verá que, en realidad, se necesitan más de lo que pensaban. Puede ser la ocasión para apostar a ese número que tanto le llama la atención.

Capricornio

Si piensa emprender un nuevo proyecto en el trabajo o relacionado con su profesión, le irá bien. El horóscopo de hoy le dice que no invierta demasiado en el amor. Lleve calzado cómodo, tiene tendencia a dolor de rodillas.

Acuario

En su relación, algo podría hacerlo enojar, querido Acuario. Trate de hablar más de sus dolores, ese es el consejo de Mhoni Vidente. Su economía mejora, pero vaya más tranquilo y sin miedo.

Piscis

Las cosas de su trabajo deberán tomárselas con tranquilidad este viernes 16 de febrero, pues habrán problemas en la comunicación. Dolores intestinales podrían llevarlo al doctor, cuídese.

Fuente: Tribuna