"No está bien": Afirman que Silvia Pinal debe modificar su testamento por su delicada salud

Ciudad de México.- De nueva cuenta acaban de hablar sobre la herencia de la reconocida primera actriz y famosa productora, Silvia Pinal, debido a que en Sale el Sol acaban de señalar que ante la muerte de su albacea es importante que modifiqué su testamento lo más rápido posible, dando a su delicada salud que ha causado muchas preocupaciones, y por lo que incluso ahora dicen que "no está bien".

Como se sabe, el pasado 31 de enero de este 2024, se informó de la lamentable muerte de la reconocida productora de TV y de música, Tina Galindo, lo cual afecta directamente a la familia de la 'Diva del Cine', dado a que ella era la albacea de los bienes de la matriarca de los Pinal, quién al encontrarse con constantes ingresos a terapia intensiva preocupa que su fallecimiento se encuentre muy cerca, por lo que con este inesperado deceso se señala que la familia debe reunirse para buscar a alguien más que administre todo con respecto al testamento.

Por este motivo es que en el matutino de Imagen TV tuvieron como invitado especial al licenciado Víctor Rivera, el cual confirmó que es necesario un cambio, debido a que para que funcione alguien como representante de esa persona, de estar viva para ver se cumplan los deseos estipulados en el documento legal, aclarando que al elegir a Tina, también debió de haber elegido a un sustituto, ya que no pasa directo a los herederos y el albacea se encarga de ver que todo lo que se dice este en orden y se realice tal cual, afirmando que aunque pueden ser de los mismos herederos, para más imparcialidad y claridad, se recomienda un tercero que no tenga relación sanguínea o que no esté dentro de este.

De igual forma, el licenciado afirmó que es imposible que Sylvia Pasquel o cualquiera de los hijos haga esos movimientos, pues la actriz de Mi Marido Tiene Familia aún está con vida, pero Ana María Alvarado señaló que: "Creo que ella ya no está suficientemente bien para designar un nuevo albacea", por lo que Rivera destacó que el que se encargué del trámite para el nuevo albacea verá si está en facultades, en caso de no ser así, se tomarán las acciones que este crea correspondiente, según el caso.

Finalmente, ambos señalaron que es importante que cuando se crea un testamento y se ponga un albacea, se piense en un reemplazo por si las dudas. Cabe mencionar que en el testamento de la productora de Mujer, Casos de la Vida Real se incluye su lujosa residencia en el sur de la Ciudad de México, cuentas bancarias con importantes sumas de dinero, su teatro en el centro de la capital, así como joyas, obras de arte y propiedades inmobiliarias en la misma ciudad.

