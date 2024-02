"No hay amistad": Nicola Porcella hace impactante confesión sobre Sergio Mayer y su pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso galán de melodramas y querido deportista de origen peruano, Nicola Porcella, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, en la que hizo una impactante confesión con respecto a su aparente enemistad con el famoso actor y político, Sergio Mayer, y su tan polémica pelea, señalando que él tenía razón y en realidad "no hay amistad".

Como se sabe, el actor de La Fea Más Bella desde hace semanas se encuentra en el centro del escándalo por sus dimes y diretes con Poncho de Nigris y Wendy Guevara, por lo que señaló que entre ellos jamás hubo amistad, sino solo compañerismo y unidad estratégica, a lo que Porcella estuvo de acuerdo: "Es que no hay amistad. Con Apio tampoco es que tenga una amistad muy cercana. Con los que más hablo ahorita es con Emilio, que se me ha alejado un poquito, Poncho y Wendy, que ahí sí quedó una amistad".

Pero eso no fue todo, debido a que cuando se le cuestionó al exintegrante de Guerreros 2020 con respecto a si estaba molesto por los comentarios de Mayer, este afirmó que no había un problema como tal entre ambos, pues no se mete en problemas con nadie y lo que sea que pase entre los tres no es su asunto: "Lo respeto muchísimo, no tengo nada malo que hablar de él, todo lo contrario, cuando me lo he encontrado le habló mucho de la novela, hablamos de eso, me da muchos consejos. El tema que ellos hayan tenido, es un tema de ellos, yo no me meto".

Inesperadamente, declaró que el concepto de lo que fue su equipo dentro de La Casa de los Famosos México solo fue eso, y ahora deberían de dejarlo ir así como él lo hizo, esperando a la nueva temporada que Televisa realice de este reality show de 24 horas, expresando que: "El Team Infierno ya acabó. Yo estoy feliz de haber pertenecido, fue y es parte de mi vida, pero ya acabó, nuestra casa ya acabó, viene una nueva, vienen nuevos talentos, gente nueva".

Finalmente, el colaborador especial del programa Hoy señaló que estaba agradecido de todo lo que ellos le lograron conseguir, pero que ahora era momento de enfocarse en su carrera, así como ellos hacen con la suya: "Ya cada uno está enfocado en su carrera, yo estoy enfocado en lo mío. Agradezco muchísimo a La Casa de los Famosos, agradezco muchísimo al Team Infierno porque gracias a ellos estoy en el lugar que estoy, pero sin lugar a dudas ya acabó, ya cada uno tiene que empezar a hacer lo suyo, que creo es lo que estamos haciendo

