"Qué lindo conocerte": Tras separación, Andrea Legarreta dedica mensaje a misterioso hombre

Ciudad de México.- Sin duda alguna en el último año Andrea Legarreta ha vivido varios cambios en su vida como la muerte de su madre, Isabel Martínez, y el más impactante, su separación de Erik Rubín. Luego de que surgieran rumores de que el cantante y empresario musical ya estaba en una nueva relación sentimental, hace algunas horas la conductora del programa Hoy publicó un mensaje dedicado a un joven hombre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también protagonista de novelas como ¡Vivan los niños! publicó una imagen en la que aparece posando al lado del influencer Rorro Echávez, quien estuvo como invitado en el matutino de Televisa. Este misterioso hombre es Rodrigo Echávez, quien es reconocido en las redes sociales como creador de contenido positivo, además de que es conferencista y ha escrito dos libros.

En la mencionada publicación, Legarreta se mostró muy entusiasmada y feliz de haber podido encontrarse con Rorro: "Qué lindo conocerte @rorroechavez. No dejen de seguirlo en sus redes para sentir bienestar en todos sentidos! Es un apapacho al alma! Lo mejor para ti", escribió Legarreta. Mientras que el joven influencer respondió de la siguiente forma: "Wow Andrea, muchas muchas gracias! Qué lindo conocerte y aquí estoy para lo que se te ofrezca".

Crédito: Instagram @andrealegarreta

De esta forma, queda descartado que Andrea se esté dando una nueva oportunidad en el amor. Y es que la semana pasada, la misma presentadora de 52 años contó que ella no estaba preparada para iniciar una nueva relación luego de más de un año separada de Erik: "No estoy lista, ni siquiera para salir, estoy bien viviendo mi momento, disfrutando a mi padre, él se tuvo que venir a vivir a CDMX, no estoy en el momento ni tengo ganas, tengo ganas de estar con mis hijas", expresó la conductora.

Por otro lado, el exintegrante de Timbiriche negó de forma contundente que él haya iniciado un nuevo noviazgo luego de que se volviera viral una imagen en la que presuntamente está tomándose de la mano con una joven mujer en un restaurante. Erik Rubín se molestó con los rumores y dijo: "Lo más interesante es que sacan fotos donde estamos sentados y donde supuestamente nos estamos agarrando la mano, en donde yo debería tener mano de ET para poder alcanzarla, y la otra es que llegamos de la mano, y nos fuimos de la mano, ¡pero no hay foto de eso! es totalmente una mentira".

