Taylor Swift salva a Travis Kelce: Por ella no lo castigarían por arrebato en el Super Bowl

Estados Unidos.- De nueva cuenta el nombre de la famosa cantante estadounidense, Taylor Swift, se encuentra en debate, pues afirman que ella salvó a su novio, el reconocido jugador de futbol americano en la posición de ala cerrada, Travis Kelce, después de su arrebato violento en contra de su entrenador en medio del gran partido del Super Bowl LVIII, afirmando que por ella no lo castigarían y no lo sacaron del juego.

Como se sabe, fue el pasado domingo 11 de febrero cuando finalmente se realizó el final de temporada de la NFL, en el cual los Kanas City Chiefs, que es el equipo para el que juega Kelce, defendieron su título del 2023 ante los San Francisco 49ers, los cuales esperaban ganar su primer trofeo Vince Lombardi en los últimos 29 años, hecho que no sentó bien para los nervios de la pareja de Swift, pues se captó el momento en que perdió los estribos.

Dicha situación se dio en el segundo cuarto del partido, en el que estaban perdiendo con un 10 a 3, cuando su entrenador, Andy Reid, decidió sacarlo de la jugada y puso al corredor Isiah Pacheco, el cual lamentablemente perdió el balón, causando que Travis le gritara y le diera un fuerte empujón. Ahora, ante este hecho, el exejecutivo de la MLB, David Samson, afirmó que debería de ser castigado y que no lo dejara regresar al partido, pero que no lo hicieron pues: "Los CBS y los Chiefs no querían alborotar ningún ambiente con Swift, y eso le dio a Kelce una salida para no enfrentar la disciplina".

Ante este hecho, se mostró sumamente indignado, destacando que: "Si un jugador de béisbol ataca físicamente a un entrenador durante un juego, ¿no crees que lo sacaron del juego?, No estoy loco porque tienes un equipo de más de 50 jugadores que están viendo lo que hizo Travis Kelce y diciendo: 'Oh, supongo que él puede hacer eso'. No, es que Kelce no esté siendo tratado de manera diferente con toda la ridiculez que rodea a Taylor Swift".

Finalmente, Samson declaró que para él era completamente impensable hacer ese tipo de escenas, señalando que era más molesto el hecho de que lo dejarán ir así solo por ser el novio de la intérprete de temas como Love Story y You Belong To Me, concluyendo con que: "Debería haberlo enviado a la banca para el juego. Lo que hizo es imperdonable y nadie habla de ello porque nadie quiere molestar a Taylor. Es una broma".

