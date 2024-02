Tragedia en el regional: Músicos de Gerardo Ortiz sufren accidente y FOTOS dejan en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del regional mexicano nuevamente está enfrentando una tragedia debido a que este viernes 16 de febrero se reportó que los músicos de Gerardo Ortiz habían sufrido un aparatoso accidente carretero. Mediante las redes sociales se informó que el autobús en el que viajaba la agrupación tuvo accidente que derivó en un incendio en la carretera rumbo al estado de Puebla, donde tendrían una presentación.

La cuenta Los Comisarios de la Banda, en Facebook, compartió varias fotografías de la unidad en la que viajaban los músicos de Gerardo, donde se puede observar parte del brutal y peligroso percance que sufrió el camión que resultó accidentado. La agrupación acudía a ese lugar debido a que Ortiz tiene una presentación pactada en la Feria de Tepexi, en Puebla, por lo que según el mencionado portal, el incidente se habría suscitado a las 6:00 horas de este viernes.

Afortunadamente no hubo pérdidas que lamentar, más que los daños materiales. En la publicación de uno de los tripulantes, Javier Salazar, presunto integrante del equipo de Gerardo, se puede observar la unidad completamente quemada. "Gracias a Dios todos estamos bien solo el susto no cabe duda que Dios , la virgencita y San Juditas nos cuidan mucho a esto a lo que nos exponemos los que salimos a buscar el pan de cada día muchas gracias a todas las personas que han estado atentas gracias por preguntar y Dios me los bendiga también AMÉN", escribió el músico.

Músicos de Gerardo Ortiz sufren accidente

A su vez, Axel Meza, otro supuesto miembro del equipo de Gerardo Ortiz compartió en Facebook una serie de videos en los que se puede ver el autobús del cantante en la carretera. "Gracias Dios mío por protegernos a todos. Los que han preguntado estamos bien. Muchas gracias por tomarse el tiempo", expresó junto a las imágenes que dejaron sin palabras a todos sus fans, quienes no han parado de agradecer que no les ocurriera nada y que todos estuvieran ilesos.

Horas más tarde trascendió que Gerardo Ortiz no acompañaba a los músicos, pues él ya se encontraba en Puebla listo para cumplir con su show, pues este viernes compartió a través de una historia de Instagram que ya se encuentra preparado para el evento. Asimismo, la agrupación del cantante notificó que, a pesar del contratiempo que sufrieron, se presentarán junto al intérprete esta noche.

Fuente: Tribuna