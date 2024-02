Tras 12 años en Televisa, famosa actriz llega a 'VLA' con impactante noticia: "Es cansado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado en Televisa por poco más de 12 años al aire, recientemente la famosa actriz y querida presentadora, Michelle Vieth, le acaba de decir adiós a la televisora para llegar a Venga la Alegría, en donde durante su entrevista compartió una impactante noticia con respecto al proceso legal que tiene con su exesposo, Héctor Soberón, afirmando que "es cansado".

Como se sabe, mientras que Vieth formó parte del melodrama de Pequeña Traviesa, conoció a Soberón, con el cual se casó poco después muy enamorada, sin embargo, después de su divorcio, esta comenzó acciones legales en su contra al acusarlo de filtrar un íntimo video de ella por venganza. Actualmente, la famosa actriz ha decidido comenzar un movimiento para que se penalice la denominada 'pornovenganza'.

La reconocida exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy está tan decidida a conseguir esta justicia en su caso y ha que en futuros casos haya ya una ley que proteja al hombre o la mujer que sea víctima de este delito, que ha comenzado ha realizar un activismo para lograrlo, hecho que Soberón ha desestimado afirmando: "Yo quiero terminar esto, nada más, ya no podemos cambiar las cosas, entonces ya dejemos esto, ya pasó, ya dejémoslo".

Ahora, en una reciente entrevista con el matutino de TV Azteca, Michelle habló sobre este ley que está promoviendo y declaró que ella no puede dejar atrás el pasado, pues quiere que se haga justicia a algo que le dio sufrimiento, agregando que solo quería también marcar un precedente para las futuras víctimas y que tengan un apoyo para que se les haga justicia y no les pase lo mismo.

Finalmente, destacó que era un proceso muy cansado y muy largo, pero que no iba a rendirse, por lo que cuando le cuestionaron sobre la ley que se encuentra promoviendo Héctor junto a Luis de Llano para proteger a aquellos que sean acusados injustamente y sin pruebas, o al menos así describen que son acusados de delitos que afirman no haber cometido, ella solo declaró que no sabía en qué consiste, pues ha estado trabajando mucho y no ha visto noticias.

